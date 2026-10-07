Maíllo apuesta por Colau como candidata para Frente Amplio y ve una gran acogida a su perfil en IU

La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo (c), durante una reunión de Sumar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Sumar

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau es una "magnífica candidata" a las elecciones generales del 29N y ha apreciado que en el seno de su formación hay una disposición "muy positiva" a que sea la cabeza de lista de Frente Amplio.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en Madrid tras la reunión de la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano directivo, donde se ha mostrado partidario de que Colau pueda ser la candidata a la Presidencia del Gobierno, al que su perfil encaja en el debate "crucial" de la vivienda.

"Creo que es una magnífica noticia que una persona, que simboliza de una forma muy evidente y muy sólida esa lucha por la dignidad del acceso al derecho humano de la vivienda, encabece un proceso en el que, sin lugar a dudas, puede movilizar a mucha gente (...) y de gente que tenía sus dudas sobre la votación", ha comentado respecto de Colau, el mismo día que Más Madrid la plantea también como candidata de Frente Amplio encabezando la lista por Barcelona al 29N.

De esta forma, la figura de Ada Colau gana mucha fuerza como cabeza de lista de Frente Amplio al mostrarse favorables dos de las cuatro fuerzas que componen este espacio. De momento, los Comuns y Movimiento Sumar optaban por la prudencia y pedían discreción, dado que la decisión no está cerrada.

En todo caso, Maíllo ha apuntado que ya dijo que en próximos días se iba a resolver la cuestión del candidato de Frente Amplio y parece que va a ser así, a la espera de que Colau se pronuncie sobre si está dispuesta o no.

Precisamente en el día que IU celebraba su máximo órgano directivo, Maíllo ha apreciado una "disposición muy positiva" que Colau sea la candidata de todo el espacio, al considerar que se necesita un "estímulo y una sacudida" en un contexto de movilización y de protagonismo del debate sobre la vivienda.

"Evidentemente IU es una organización seria que siempre intenta posicionarse de una forma democrática y que no sea solo una posición del coordinador, sino una posición de venida en el análisis político riguroso del contexto en el que nos movemos, un contexto donde la vivienda adquiere un debate clarísimo y Ada (Colau) puede hacer una aportación formidable y fundamental en este sentido", ha reflexionado.

HAY QUE SER ORDENADOS EN LOS ANUNCIOS

Eso sí, Maíllo ha reclamado que su deseo es que noticias como el postulamiento de Colau como posible cabeza de lista de Frente Amplio se realicen de manera "ordenada", porque están en un proceso de conformar una candidatura y eso requiere "mucha responsabilidad histórica" y cohesión entre las distintas formaciones sobre los "acuerdos, posiciones políticas y de nuestros anuncios".

Asimismo, ha admitido que desconocía que Más Madrid iba a hacer pública su posicionamiento aunque ve una "buena noticia" que se anuncie el deseo de que la exregidora de la ciudad condal pueda ser candidata. Y destaca que es necesario hacer que dicho frente sea lo "más amplio posible" y que garantice que sean lo más relevante posible de cara al futuro, volviendo a deslizar su posición favorable a incluir a más fuerzas políticas como Podemos.

Por otro lado, Maíllo ha subrayado que Frente Amplio va a ser una candidatura coral, con diversos dirigentes haciendo asumiendo su cuota de responsabilidad favoreciendo así que la gente se indetifique con los diversos referentes que tendrá la coalición. De hecho, está convencido de que esa pluralidad en sus dirigentes va a ser uno de los éxitos de Frente Amplio.

FRENTE AMPLIO SE TIENE QUE PRESENTAR EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES

Eso sí, ha subrayado que es muy importante que este nuevo proyecto se presente en "todas las circunscripciones" del país y que las diversas organizaciones vayan "unidas en todos los sitios". De esta forma, ha rechazado que haya la marca Frente Amplio en unos sitios y en otros no, dado que son un proyecto de carácter estatal.

En todo caso, será uno de los aspectos que saldrán en la negociación entre formaciones hasta el 16 de octubre, día en que el termina el plazo para registrar coaliciones electorales al 29N.