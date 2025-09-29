Maíllo (IU) confía en reeditar el Gobierno en 2027 y ve en "mucha gente" de Podemos simpatía hacia la unidad

Archivo - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, posa para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Ve "infumable" la instrucción a Begoña Gómez y asegura que la propuesta de visados por puntos de Feijóo en "anticonstitucional"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido de que se podrá reeditar la coalición de Gobierno tras las elecciones generales de 2027 para "seguir avanzando en conquistas sociales", aunque ha admitido que para eso hay tareas pendientes de abordar como la crisis de la vivienda.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, el líder de IU ha asegurado que es "optimista" sobre el panorama político y que "hay mucha gente de Podemos" que ve con "simpatía" la posibilidad de volver a construir una propuesta unitaria de los partidos a la izquierda del PSOE.

"Soy optimista. Hay un constructo de que hay una irreversibilidad, de que va a llegar la derecha a la extrema derecho, pero yo creo que no, que España está demostrando que no solo no va a llegar, sino que se van a crear las condiciones para que en 2027, cuando haya elecciones generales, volvamos a reproducir el Gobierno de coalición que hay en España", ha sostenido.

Para ello, según Maíllo, hay "tareas" que afrontar como el debate de la vivienda, que deber ser una "prioridad absoluta", con el fin de que haya una mejora material de acceso a la misma. "Por tanto con medidas muy radicales al respecto, pero estoy convencido que sí y soy optimista para ello", ha ahondado el político andaluz.

Preguntado sobre la fragmentación de la izquierda, el líder de IU ha asegurado que conoce dirigentes en Podemos que también apelan a la unidad y que creen que es "necesaria" para defender los intereses de la clase trabajadora, y para defender "a un país que avanza en tolerancia, en derechos", frente a "la extrema derecha que quiere abatirlos".

"Estoy convencido de que hay mucha gente de Podemos que se van a incorporar a nuestro proceso con simpatía", ha recalcado Maíllo, insistiendo en que Izquierda Unida aboga por un "frente amplío", pese a que haya organizaciones como Podemos que mantienen una posición de "intentar derribar" al Ejecutivo.

CALIFICA DE "INFUMABLE" LA INSTRUCCIÓN DE PEINADO

En otro orden de cosas, Maíllo se ha referido a la instrucción que el juez Juan Carlos Peinado instruye contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, calificándola como "infumable" y asegurando que "surgen nuevos elementos" cuando enviaron juicio oral a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Después de asegurar que no iba a "opinar de los procedimientos judiciales", el líder de IU ha sostenido que "desde el punto de vista político es absolutamente infumable" la instrucción del juez Peinado, acusándole de ejercer una "sincronización" interviniendo en la política.

"No es casual que cuando envían al novio de Ayuso a juicio, ya confirmado, de pronto surgen de nuevo elementos de instrucción vinculado al fiscal general, a la esposa de Pedro Sánchez o al hermano de Pedro Sánchez", ha sentenciado.

UNA IDENTIFICACIÓN "CRUEL" DE LA INMIGRACIÓN

Preguntado por la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de establecer un sistema de visados con puntos para los migrantes que vienen a España, Maíllo ha sostenido que son "absolutamente discriminatorios y anticonstitucionales" y demuestran la "deriva" hacia Vox de los 'populares'.

"El 'acuerdo de Murcia', como le han llamado tan solemnemente, es una demostración del cinismo que tiene el Partido Popular, que entra en una identificación cruel e injusta de la migración con la delincuencia (...) y que entra sobre todo una dinámica con Vox a la desesperada por competir con un mismo electorado", ha aseverado.

Maíllo se ha referido a dos de las medidas pactadas en ese acuerdo, como la reunificación familiar de menores, "que clama al cielo" porque en su opinión muchos de ellos son huérfanos, y al sistema de visados por puntos, que considera que "no van a pasar ninguna prueba constitucional".

"Yo no sé si le falta a Feijóo proponer, como están haciendo en Estados Unidos, (que haya) policías que con bridas que vayan vigilando las obras por todo el país para detener migrantes", ha proseguido, condenado un "cinismo absoluto" y "derrota política" del PP que "va a inflar a Vox".