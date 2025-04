Maíllo (IU) reclama al PSOE aplicar más multilateralismo en el Gobierno de coalición para que tenga "larga vida"

Desgrana que la formación ha demostrado que es "útil" en la presión para anular el contrato de compra de munición a Israel

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha reclamado al PSOE aplicar el "multilateralismo" en el Gobierno de coalición, como elemento fundamental para que "tenga larga vida".

Así lo ha indicado durante su intervención en el seno de la Coordinadora Federal, el máximo órgano de dirección de la formación, tras la crisis que supuso el aumento del gasto militar y, sobre todo, el contrato de compra de balas a una empresa israelí que quedó zanjada con la decisión del Ejecutivo de anularlo de forma unilateral.

El líder de IU dijo que se trataba de la mayor crisis de gobierno y se congratuló que el Ministerio del Interior, que formalizó esa adquisición, rectificara porque su formación no iba a pasar por el aro de comprar material militar a Israel. Incluso el portavoz parlamentario, Enrique Santiago, no destacarba la posibilidad de salir del Ejecutivo si no se revertía el contrato.

Maíllo, durante su discurso este sábado, ha desgranado que esta semana IU se tiene que "congratular" al demostrarse que es una "fuerza útil", que se siente "coherente con las políticas que defiende" y por su "coherencia" por un elemento nuclear de la organización.

También ha resaltado que IU está acostumbrada a cumplir los acuerdos y que esta semana, tras este choque con el ala socialista, han sido un "ejemplo" de que se tienen que respetar estos pactos.

Por tanto, ha llamado a aplicar pedagogía y reflexionar sobre la forma en la que están en los gobiernos de coalición "con diferentes partes". En su caso, ha ensalzado que han conseguido la "normalización de los debates dentro de los gobiernos" en todos los niveles, también en el plano estatal.

"Es fundamental que la bilateralidad, la multilateralidad, sea la característica principal de un Gobierno de coalición que se precie y con el que queremos que tenga larga vida", ha zanjado.