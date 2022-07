Mañueco advierte de "privilegios" a otras CCAA en la negociación del sistema de financiación: "Estaremos pendientes"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha urgido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido este jueves en La Moncloa a reformar ya el sistema de financiación autonómica, expresando su "preocupación" porque pueda "haber privilegios" para algunas comunidades autónomas, en referencia velada a Cataluña.

"Vamos a estar muy pendientes de que se cumpla el mandato constitucional de la igualdad entre territorios", ha proclamado Mañueco en la rueda de prensa desde La Moncloa posterior a la reunión que ha tenido con Pedro Sánchez.

En este contexto, el presidente de Castilla y León ha sido preguntado por si cree que se puede debatir la reforma del sistema de financiación autonómica en paralelo con otras comunidades autónomas, como Cataluña. Así, ha respondido defendiendo la "igualdad" entre distintas comunidades autónomas para mantener los servicios.

Según ha dicho Mañueco, este tema ha sido abordado también en su reunión con Sánchez y, tal y como ha asegurado, el presdiente del Gobierno "ha dado una larga cambiada" sobre este asunto, evitando entrar en el detalle.

EL ACTUAL MODELO ES "MALO" PARA CYL

En cualquier caso, Mañueco ha explicado que han tratado la petición de reformar el modelo de financiación autonómica, asegurando que el actual sistema es "malo" para Castilla y León, defendiendo su posición para que la despoblación sea un factor clave en el nuevo modelo.

Por ello, ha vuelto a apostar porque este nuevo modelo se pacte entre todas las comunidades autónomas de régimen común y el Gobierno central en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Asimismo, ha detallado los asuntos que ha abordado con Pedro Sánchez en esta reunión, que ha durado casi dos horas, y que se ha producido tres meses después de que volviera a tomar posesión como presidente de la Junta de Castilla y León.

Asuntos como la solicitud de una EBAU única, peticiones pormenorizadas por provincias, sistema ferroviario, infraestructuras, los PERTEs, la PAC, la despoblación, entre otros, también estaban en el documento que, según ha dicho, le ha entregado al presidente del Gobierno.

"Me he tomado en serio la reunión con el presidente del Gobierno, como no puede ser de otra manera, he sido reivindicativo y ahora la pelota está en el tejado de Sánchez", ha apostillado el jefe del Ejecutivo de Castilla y León.