Mañueco reprocha al Gobierno que no asumiera el mando único y pide mejorar prevención, gestión y recuperación

Condena "todo tipo de violencia" tras lo ocurrido con Sánchez y reivindica el "comportamiento ejemplar" de los Reyes

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que no asumiera el mando único ante la situación de "emergencia nacional" tras lo sucedido en Valencia con los efectos de la DANA, a la vez que ha reclamado una "reflexión profunda" alejada de colores políticos para lograr una ordenación que permita afrontar "con más eficacia" la prevención, la gestión y la recuperación tras las catástrofes.

Así se ha pronunciado el dirigente 'popular' en un desayuno informativo organizado por 'La Razón' sobre los efectos provocados por la DANA, que ha dejado ya más de 200 fallecidos en Valencia, y la coordinación entre las diferentes administraciones.

Al respecto, Mañueco cree que, ante una situación de emergencia nacional, quién tiene que estar "al frente de esto" es el Gobierno central, aunque ha precisado que "ya llegará el momento" en el que haya que hacer esa reflexión con "frialdad" y que lo hagan los expertos en la gestión de catástrofes.

"La respuesta tenía que haber llegado de otra manera. Tendríamos que haber actuado todos de otra manera. No me corresponde a mí actuar ahora o decir qué es lo que tiene que ocurrir", ha proclamado Mañueco, que, a su vez, también ha salido en defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón: "Sé lo que estará sufriendo".

UNA REFLEXIÓN PROFUNDA

Durante su intervenión, el presidente de Castilla y León ha apelado a hacer una "reflexión profunda" para lograr una ordenación que permita afrontar "con más eficacia" la prevención, la gestión y la recuperación tras las catástrofes.

"Es verdad que siempre, ante situaciones de esta naturaleza, hay protocolos de emergencia y la distribución de competencias entre administraciones, pero no es menos cierto que eso también genera tensiones y genera disfunciones", ha reconocido el dirigente 'popular'.

Por ello, ha propuesto "reducir las tensiones" dejando los colores políticos a un lado y "actuar con lealtad", a la vez que ha planteado reforzar la coordinación y mejorar la planificación ante la situación de cambio climático.

En este contexto, más allá de las competencias propias de las comunidades autónomas, Mañueco ha pedido apostar por políticas de desarollo sostenible: "Creciendo en energías renovables, aumentando la masa forestal, mejorando la gestión de los residuos, mejorando la gestión y la eficacia del agua".

EL GOLPE A SÁNCHEZ

Al ser preguntado por los gritos y los golpes a Sánchez en su visita de este domingo a Valencia y los reprochos del PSOE a los 'populares' por no condenar estos hechos, Mañueco ha dicho que condena "todo tipo de violencia".

"La violencia no puede ser el cauce para expresar la indignación, la rabia, el cabreo, el dolor, la emoción que se está viviendo en estos momentos en Valencia, en estos municipios concretos de Valencia. Y yo, en eso que quede bien claro, que lo condeno tajantemente. No tuve la oportunidad de ver, me consta que ha habido algunos incidentes cuando se iba él en el coche. Y es lo que puedo decir. Y lo que creo que debemos hacer todas las fuerzas políticas es condenar siempre la violencia, contra todo", ha añadido.

Con todo, el presidente de Castilla y León también ha hecho un referencia a los Reyes en su discurso, reivindicando que los monarcas "han estado a la altura en estas circunstancias con un comportamiento ejemplar".