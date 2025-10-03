Cientos de personas marchan por el barrio de Lavapiés (Madrid) por Gaza: "Ni un respiro al sionismo"

Manifestantes portan una pancarta en la que se lee "Ni un respiro al sionismo" y clamando por una "Palestina libre".- EUROPA PRESS

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han recorrido durante la noche de este viernes las calles del barrio madrileño de Lavapiés para celebrar una reclama nocturna en favor de Gaza con el objetivo de no dar "ni un respiro al genocidio" ni al "sionismo".

Los manifestantes han ido acercándose a la plaza de Lavapiés a las 21.00 horas acompañados por banderas palestinas y kufiyas, para después comenzar su marcha por calle de Argumosa, tras encender un fumígeno ante la entrada de una famosa cadena de supermercados, acusados por los manifestantes de "complicidad" y "apoyo al genocidio contra Palestina".

A lo largo de la marcha han coreado varias veces frases como "Gobierno progresista, hipócrita y sionista"; "no es una guerra es un genocidio"; "desde el río hasta el mar Palestina vencerá"; "Israel asesina, Europa patrocina"; o "el único camino la lucha es".

La marcha ha seguido por la calle del Doctor Piga, dónde se han unido los aplausos de algunos vecinos del barrio que han salido a los balcones con banderas palestinas.

Posteriormente, la concentración ha seguido por la calle de la Fe y por la calle del Ave María, donde algunos clientes de los bares se han sumado a las reivindicaciones de los manifestantes.

Asimismo, los manifestantes se han parado en la plaza de Nelson Mandela para desenvolver una pancarta con el escrito "Contra el sionismo, Palestina vencerá" y seguir con sus cánticos como "Ayuso sionista, estás en nuestra lista" o "Madrid será la tumba del sionismo".

Por último, la marcha ha finalizado en la plaza de Agustín Lara, donde los participantes se han parado a ondear banderas palestinas y una de las portavoces de la Coordinadora Juvenil Socialista, Marta Hernández, ha mantenido un discurso en apoyo a Palestina.

EL SÁBADO NUEVA CONCENTRACIÓN EN ATOCHA A LAS 18.00 HORAS

"Palestina vive en la lucha de su pueblo y en la lucha de millones de trabajadores, desde Milán hasta El Cairo, desde Los Ángeles hasta Bogotá. Lo que nos queda es confiar en nuestras fuerzas, es seguir luchando y organizándonos, es seguir combatiendo en las calles, en los centros de trabajo y de estudio", ha reclamado Hernández ante los aplausos de los asistentes.

La portavoz ha instado a "seguir combatiendo" allá donde haya "un plan como el que nos presentan Trump y Netanyahu", que a su parecer es "una solución falsa de dos Estados que no sería capaz de existir".

Además, ha pedido que los madrileños se movilicen en las manifestaciones de este fin de semana en la capital, que arrancarán a las 18.00 horas en Atocha bajo el lema "Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel".

Para este sábado hay convocadas movilizaciones en puntos como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Cantabria, con cerca de 17 manifestaciones en esta regiones, que reclaman el fin del comercio de armas y relaciones con Israel para acabar con el genocidio en Gaza.