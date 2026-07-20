María Caballero (UPN) denuncia el "blanqueamiento" de la violencia de los radicales tras el ataque en Berriozar

Archivo - La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPM), María Caballero. - SENADO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, ha cargado contra la violenta situación que han vivido los vecinos de Berriozar (Pamplona) al ser atacados por un grupo de radicales y ha señalado que es una situación a la que se han "acostumbrado" y "se ha querido blanquear".

"Esto es violencia pura y dura, esto no cabe en un Estado democrático y esto es a lo que nos hemos acostumbrado y hemos vivido muchos años en Navarra y País Vasco. Es contra lo que hemos peleado y lo que al final se ha querido blanquear", ha denunciado la senadora en una entrevista en 'En boca de todos', de Cuatro, recogida por Europa Press.

La agresión se perpetró este domingo por unos veinte encapuchados a un grupo de militares que seguían la final del Mundial entre España y Argentina en la terraza de un bar de esta localidad navarra cercana a Pamplona. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron la escena en la que se ve cómo aparece el grupo de extremistas y arremete violentamente contra los clientes de la terraza.

Caballero ha sido clara al hablar sobre la identidad de los radicales: "No son de UPM, tampoco del PP ni socialistas, son del entorno del alcalde de Pamplona y de Otegui. Entonces que no nos cuenten películas", ha sentenciado.

Asimismo, el diputado por el PP en Navarra, Sergio Sayas, también se sumó al señalamiento y ha publicado en su perfil de 'X' el vídeo de las agresiones junto a un mensaje de denuncia: "Esta barbaridad acaba de pasar en Berriozar. Unos radicales acaban de agredir a unos jóvenes que estaban viendo a la selección. Toda mi condena a esta salvajada. Está volviendo lo peor de lo que ya pensábamos superado".

AYUSO LAMENTA EL "ATAQUE SALVAJE"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este lunes el "ataque salvaje" a un grupo de militares que seguían la final de la Copa del Mundo en Berriozar (Navarra) y espera que "todo el mundo, desde sus respectivos ámbitos políticos, condene algo así".

"Es estremecedor que esto esté pasando en nuestro país (...) Es impensable que esto ocurra en Navarra con lo que ha sido siempre. Una Navarra que siempre fue convivencia, buen gusto, clase, empresas, familia", ha trasladado en una visita a Telefónica Dron Center.