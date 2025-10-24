Marlaska aborda con el ministro del Interior de Francia la reforma del reglamento de Frontex y el Pacto sobre Migración

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido este viernes en Madrid a su homólogo francés, Laurent Nuñez, en un encuentro en el que han abordado la reforma del reglamento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) o la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, además de constatar el "nivel de eficacia" en la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

Grande-Marlaska se ha mostrado partidario de impulsar la actuación de Frontex en terceros países, "promoviendo la prevención en origen y tránsito y flexibilizando los instrumentos de cooperación ya existentes", según ha informado Interior en una nota de prensa.

También ha expresado el "pleno compromiso" de España con la aplicación del pacto europeo migratorio en la fecha prevista, en junio de 2026, y ha insistido en la importancia de "mantener el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad", como figura en el texto inicial.

En el ámbito de la Protección Civil, el ministro ha agradecido a Francia su apoyo durante los incendios forestales sufridos por España durante el pasado verano y ha elogiado la coordinación mantenida entre ambos países y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC), que demostró, en palabras de Grande-Marlaska, "la eficacia del Mecanismo Europeo de Protección Civil y la solidez de la cooperación bilateral".