Marlaska comparece esta tarde con el jefe de Criminalística de Guardia Civil para informar sobre Adamuz

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá en la tarde de este jueves junto con el jefe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, Fernando Domínguez, para informar sobre las actividades que este departamento ha llevado a cabo tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Según ha informado el Ministerio, la rueda de prensa tendrá lugar a las 17:00 horas de este jueves en la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid.

La Guardia Civil mantiene este jueves la búsqueda para localizar a dos personas que viajaban en los trenes accidentados en Adamuz (Córdoba), unas labores que abarcan desde los amasijos de hierro y restos de los coches siniestrados a las zonas aledañas a las vías.

La propia Guardia Civil ha difundido un vídeo este jueves --cuando se cumplen cuatro días del accidente registrado el domingo a las 19.45h-- mostrando las labores de búsqueda y explicando que están realizando batidas y rastreos con perros especializados en el perímetro del accidente.

Fuentes conocedoras del dispositivo de búsqueda consultadas por Europa Press han señalado que en la primera inspección en los trenes, tanto en el Iryo como en el Alvia, no se había logrado hallar a estas dos personas que faltan para completar el listado de las 45 denuncias de desaparecidos.

El general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, informó este miércoles desde Adamuz que quedaban "dos desaparecidos por recuperar" de entre los restos del tren Alvia.

En la zona trabajan agentes especializados del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) de Criminalística, con apoyo de guías caninos y de otros medios técnicos como drones con el sistema de infografía forense 3D.

Estos medios aéreos fueron usados por la Guardia Civil en la inspección y localización el pasado lunes de una pieza de unas diez toneladas del bogie de un tren que fue hallada a unos 300 metros de las vías, al desprenderse y caer por un terraplén hasta un arroyo.