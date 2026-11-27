El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la conmemoración del 50º aniversario de la Unidad Aérea de la Policía Nacional - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este viernes que el Gobierno está trabajando para remolcar al puerto "más adecuado" el barco 'Med Emre', siniestrado frente a las costas de Islas Baleares, tras constatar que "no hay riesgo de ningún tipo de vertido".

"Las últimas noticias que tenemos es que el casco está intacto, que no hay ningún riesgo de que haya ningún tipo de vertido y que es factible que el barco sea remolcado", ha apuntado Marlaska a preguntas de la prensa en Alcorcón (Madrid).

El titular del Interior ha añadido que en estos momentos el Ejecutivo trabaja para que el barco "sea remolcado con las máximas garantías y al puerto más adecuado".

Este viernes, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del próximo domingo, Pedro Sánchez, ha señalado que sería "en las próximas horas y días" cuando se proceda al traslado del 'Med Emre' a un puerto "seguro" para "resolver la crisis" iniciada este jueves.

Al ser preguntado sobre si el traslado se va a producir tal y como está el buque, es decir, con la quilla al sol, el presidente ha señalado que están "activos" los "criterios técnicos" para estudiar cómo proceder. El barco se hundió entre Valencia e Ibiza cuando transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino (MGO).

"En principio, los datos nos indican que efectivamente no se está produciendo esa fuga en los tanques, pero en todo caso lo tomo como lo que es. Es un indicador. No tengo al 100% la información completa sobre este asunto", ha reconocido Sánchez tras recordar que se activó el nivel 2 del Plan Marítimo Nacional y que el vicepresidente primero Carlos Cuerpo se ha desplazado a la zona.