Marlaska descarta crear una unidad de documentación permanente de la Policía en El Hierro: "Es harto disfuncional"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este martes desde el Senado la posibilidad de crear una unidad de documentación permanente de la Policía Nacional en la isla de El Hierro, reivindicando el incremento de las medidas que ya están en marcha.

En concreto, el senador de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Aniceto Javier Armas, ha preguntado al ministro Marlaska en la sesión de control al Gobierno si tiene previsto dar cumplimiento a una resolución del Senado que insta al Gobierno a crear esta unidad permanente.

Al respecto, Marlaska ha defendido que ya ha habido un incremento de turnos de los policías que realizan esta labor y que actualmente están destinados en Tenerife, recordando que también existen unidades móviles por toda Canarias que a veces prestan servicio en El Hierro.

Y es que el ministro cree que El Hierro tiene un "volumen reducido" en cuanto a población, aunque "tienen el derecho al servicio como cualquier otro ciudadano español", volviendo a reivindicar las medidas que ya se han puesto en marcha.

"De eso, a tener o posibilitar dentro de la eficiencia de la utilización de los medios públicos en cualquier parte es harto disfuncional", ha agregado Marlaska, que ha insistido en que "cualquier necesidad de los herreños será atendida como proceda".

Por su parte, el senador de El Hierro ha aprovechado la pregunta en el Senado para recriminar al delegado del Gobierno en Canarias que no le atienda para tener en cuenta esta reivindicación, mientras que ha vuelto a insistir al ministro que "haga su parte" y disponga ya una unidad de documentación permanente.