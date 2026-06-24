Marlaska destaca el Contingente 5 de Frontex como "un paso más" en la respuesta europea para el refuerzo de fronteras

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración de la nueva oficina de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que coordinará las operaciones conjuntas de Frontex en España y Portugal. - INTERIOR

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles que la creación del Contingente 5 de Frontex es un "paso más" en la construcción de "una respuesta europea común" que fortalece el control de las fronteras.

Marlaska, que ha participado este miércoles en Lisboa en la inauguración de la nueva oficina de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, ha expresado que este modelo operativo se fundamenta en la "cooperación, en la prevención, en la puesta en común de recursos y capacidades, en el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida", según ha informado Interior en un comunicado, recogido por Europa Press.

Según el titular de Interior, la nueva oficina permitirá una respuesta más "rápida y eficaz" a los retos migratorios, los cuales, según ha defendido, "se afrontan mejor trabajando juntos".

En el marco de esta estrategia, el ministro ha instado a Frontex a "profundizar y ampliar sus funciones" en materia de cooperación con los países de origen y tránsito para actuar antes de que se produzca el flujo migratorio. El objetivo de esta estrategia no es evitar las llegadas, sino las salidas", ha manifestado Marlaska, precisando que este enfoque preventivo es la única vía para evitar que "miles de personas no arriesguen su vida en el mar".

La oficina de Lisboa, encabezada por el comandante Marco Fantinato, se integra en la estructura de la Agencia que gestiona actualmente 38 operaciones conjuntas a través de siete contingentes en toda la UE. Al acto también han asistido el ministro de Administración Interna de Portugal, Luís Neves, y el director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens.

DESPLIEGUE OPERATIVO EN ESPAÑA

El Ministerio del Interior ha recordado que la agencia europea ya cuenta personal desplegado en España, destacando la misión anual en Canarias liderada por la Policía Nacional para gestionar llegadas irregulares en puertos y centros de atención de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Asimismo, se mantienen activas la operación Minerva en Algeciras, Tarifa y Ceuta para la inspección documental y prevención de actividades ilícitas, y la operación Indalo, liderada por la Guardia Civil, que refuerza la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. El apoyo de Frontex se extiende también a las Islas Baleares mediante servicios de vigilancia aérea prefronteriza para analizar movimientos migratorios.

Este encuentro en la capital portuguesa representa la cuarta reunión bilateral entre Grande-Marlaska y Hans Leijtens desde que este último asumiera la dirección de Frontex en diciembre de 2022, reforzando la colaboración directa en la gestión de las fronteras del sur de Europa.