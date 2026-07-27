Marlaska dice que hay "control sobre la emergencia" del fuego en Ávila y Madrid pero admite que avanzan "despacio"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece declaraciones a los medios durante en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2026, en Navalcarnero, - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado este lunes que hay "control sobre la emergencia" de los graves incendios que están afectando a la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid aunque reconoce que avanzan "despacio" en la lucha contra el fuego porque las condiciones climáticas "no están ayudando".

En ese sentido ha subrayado que este lunes y martes serán "centrales" en las labores de extinción de estos incendios porque a partir del miércoles 29 de julio las condiciones climáticas "van a cambiar" y serán aún más desfavorables para actuar contra el fuego.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado en Navalcernero (Madrid) ha recalcado que hay casi 3.000 efectivos trabajando en todo el marco del incendio y casi un illar de medios terrestres fluviales y aéreos.

"Hay que ser positivos, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no están ayudando en absoluto".

(Seguirá ampliación)