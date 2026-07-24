Marlaska dice que la prioridad es evitar que confluyan los fuegos de Ávila y Madrid y habla de coordinación "perfecta"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que la prioridad de la dirección de la emergencia es evitar que confluyan los tres incendios en la frontera entre la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo, y que la coordinación es "perfecta y absoluta" desde que el Gobierno activó el nivel 3 de emergencia nacional a petición de la Comunidad de Madrid la pasada noche.

"El Gobierno decidió inmediatamente elevar a nivel 3 consecuencia de las características agresivas de los incendios", ha apuntado Marlaska en declaraciones a la prensa desde Cenicientos (Madrid), tras la reunión del CECOD en una comparecencia junto al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos.

Según Marlaska, la prioridad ahora es la "gestión y poner lo mejor" de cada una de las administraciones, incluyendo el Mecanismo Europeo de Protección Civil para medios complementarios de otros países debido a que las previsiones este viernes son adversas. "Hoy es un día crítico", ha dicho.

En este sentido, el ministro del Interior ha explicado que Grecia ha aceptado la petición de España a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para ofrecer dos aviones de extinción de ala fija Canadair CL-415, y que Italia ha hecho lo propio con otros dos aviones.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) también ha desplegado seis aviones anfibios FOCA, de los que cuatro se centran en el incendio en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y los otros dos en la provincia de Ávila (Castilla y León).

Marlaska ha pedido centrarse en la emergencia al ser preguntado por posibles discrepancias entre la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid cuando este jueves por la noche se activó la emergencia nacional de nivel 3.

"El Gobierno central en ningún momento discute, lo que hace es actuar. Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria y precisa, para eso está el Gobierno central para asumirla inmediatamente y también lo que corresponda imprescindible para mantener una unidad de actuación", ha sostenido el titular del Interior.

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