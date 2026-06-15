Marlaska entrega la Gran Cruz de Interior a Carmen Calvo por su papel durante la Covid-19 y en favor del feminismo

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la presentación del itinerario del Museo del Prado para conmemorar el V Centenario del Consejo de Estado a través de la pintura - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes la entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito a la Seguridad entregando la máxima distinción de la Gran Cruz a la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta primera del Gobierno entre 2018 y 2021, Carmen Calvo.

La Orden del Mérito a la Seguridad se creó en 2025 para recompensar actividades o acciones en aras de la seguridad pública realizadas "con un nivel de exigencia y entrega superior al obligado", así como el "más alto grado de compromiso con el servicio público".

En la ceremonia celebrada en el Museo del Prado, el ministro ha destacado el trabajo fundamental de coordinación de Carmen Calvo durante la pandemia de la Covid-19 y "sus valiosas contribuciones" a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico desde el Consejo de Seguridad Nacional.

El titular de Interior ha recordado también su aportación al movimiento feminista "en su lucha por el empoderamiento de la mujer y la defensa de una real y efectiva igualdad de género como principio rector de la convivencia social en España", citando el papel de Calvo en el primer plan de igualdad de la Guardia Civil o en el acuerdo de equiparación de equiparación salarial.

Tras recibir la Gran Cruz, Calvo ha elogiado la capacidad de "aguante" de la sociedad y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros para salvar vidas durante la pandemia. "Nos movía el patriotismo más noble", ha dicho, antes de dirigirse directamente al ministro: "Gracias, Fernando, por tu esfuerzo, entrega y fortaleza".

HUÉRFANOS DE VIOLENCIA MACHISTA

La Placa de la Orden del Mérito a la Seguridad ha recaído en el Fondo de Becas Soledad Cazorla, dedicado al apoyo de menores huérfanos como consecuencia de la violencia machista. "Son las víctimas más vulnerables de una violencia que pone en cuestión los fundamentos de un Estado de derecho y que exige una respuesta firme y sostenida", ha señalado el ministro.

Las cruces de oro se han entregado a dos responsables del Ministerio del Interior con dilatadas trayectorias en puestos de responsabilidad, de quienes ha destacado su "compromiso, profesionalidad y exigencia de calidad constante" para mejorar la seguridad pública: Elena Garzón, directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, y José Antonio Rodríguez, exdirector general de Coordinación y Estudios.

En el acto se han otorgado cuatro cruces de plata, dos de ellas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el inspector de Policía Nacional Carlos Cano y el teniente coronel de la Guardia Civil Ernesto Segura, "con extraordinarias hojas de servicio en las que destaca, de manera singular, su trabajo en la lucha contra el crimen organizado y, en especial, contra el narcotráfico".

CONTRA EL 'NARCO' EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

También ha merecido la Cruz de Plata al Mérito de la Seguridad Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas, "alma y motor de la reacción ciudadana contra el narcotráfico en Algeciras y el Campo de Gibraltar", ha indicado Marlaska.

El director de cine Agustín Díaz Yanes, que ha excusado su presencia, ha recibido una cruz de plata en reconocimiento a la difusión que ha realizado del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra ETA.

El ministro se ha referido a su película 'Un fantasma en la batalla' como "una herramienta contra el olvido de enorme potencial y un reconocimiento a todos los que lucharon contra aquella violenta sinrazón".

Durante la ceremonia, Interior también ha anunciado que reconocerá con un distintivo a los agentes del operativo por el viaje del Papa León XIV a España tras el "rotundo éxito" de un dispositivo sin precedentes y que precisó de la movilización de más de 15.000 efectivos policiales en Madrid, Barcelona y en Canarias.