Marlaska nombra a la comisaria principal Almudena Tudanca nueva subdirectora del Gabinete Técnico de la Policía

La comisaria principal Almudena Tudanca, nueva subdirectora del Gabinete Técnico de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado a la comisaria principal Almudena Tudanca de Francisco nueva subdirectora general del Gabinete Técnico de la Policía Nacional, atendiendo a la propuesta del director general de esta institución, Francisco Pardo.

En la actualidad, Almudena Tudanca ejercía como subdirectora general de Cooperación Policial Internacional en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior.

Tudanca ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1996 y su primer destino fue la Jefatura Superior de Cataluña, en la Unidad Territorial Antiterrorista de la Brigada Provincial de Policía Judicial, antes de acceder a la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

En 1999 ocupó la responsabilidad de primer oficial de Europol de Inmigración-Unidad de Crimen Organizado, con sede en La Haya, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Posteriormente, desempeñó su labor policial en la Comisaría General de Policía Judicial hasta el año 2006, cuando fue nombrada jefa de área en la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería de la Secretaría de Estado de Seguridad, donde ascendió a inspectora jefa en 2008.

Tres años más tarde fue nombrada agregada de Interior en la Embajada de España en Países Bajos, y en 2015, jefa de la Sección Operativa de la Brigada de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Policía Judicial.

En 2020, Tudanca regresó al Ministerio del Interior como vocal asesora del Gabinete del ministro del Interior. Desde 2021 hasta la actualidad ha ejercido como subdirectora general de Cooperación Policial Internacional del Ministerio del Interior.

La nueva subdirectora general del Gabinete Técnico es licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y posee el máster en Informática Aplicada de la Fundación Alfonso Martín Escudero.