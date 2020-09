Martin Villa critica la "torpeza" de Delgado pero asegura que no le "afecta" porque se encomendó a la Justicia argentina

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro Rodolfo Martín Villa ha criticado este viernes la "torpeza" de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, después de que ésta dejase sin efecto una orden firmada por su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, en la que se instaba al fiscal jefe de Madrid a oponerse a la tramitación de comisiones rogatorias relacionadas con la causa abierta en Argentina.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Martín Villa se ha mostrado "contrario" al criterio de Delgado aunque ha asegurado que la circular de la fiscal no le "afecta". "Porque, con acierto o sin él, me he acogido desde el principio a la Justicia argentina", ha señalado.

El exministro se ha expresado así un día después prestar declaración indagatoria ante la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina, María Servini, ante quien defendió su papel en la Transición española frente a los cargos de delitos de lesa humanidad que se le atribuyen en relación con doce muertes en actos violentos durante los años 1976 y 1978.

En este contexto, Martín Villa ha defendido que la circular de Madrigal era la "justa". "Y lo dice quien tiene la autoridad de quien no se quiso amparar en eso. No me he querido amparar en la aplicación de la ley de la amnistía ni quise hacerlo en la del genocidio, pero eso es así", ha afirmado.

Así, el que fuera ministro de Interior ha explicado que la posición que él hubiera mantenido "siendo ministro o juez" hubiese sido la de que los "hechos han prescrito" y que la Ley de la Amnistía "está vigente".

La decisión de Dolores Delgado es, según Martín Villa, "una torpeza" que le provoca "dolor". "No porque me sienta afectado, sino porque va en el camino contrario en el que se debe ir", ha reconocido.

En relación a su imputación, el exministro ha insistido en que los sucesos por los que prestó declaración ocurrieron hace 40 años. "Tengo 86 años. Si me meten hasta los 92 no se como llegaré", ha bromeado.