Archivo - Ceutíes durante una manifestación en defensa de la españolidad de la ciudad y de su frontera, a 20 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

CEUTA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 personas han recorrido este sábado las calles de Ceuta en una multitudinaria manifestación para denunciar la situación que atraviesa la ciudad desde la entrada masiva del pasado 30 de julio y reclamar la defensa de las fronteras españolas.

Con el cántico "Esta frontera también es europea", los participantes han exigido que se respete la integridad territorial de Ceuta, Melilla y Canarias y han reclamado una respuesta de las instituciones nacionales y europeas.

La marcha, organizada por la entidad ciudadana Mujeres Caballas, ha partido a las 12.00 horas desde las Murallas Reales y ha avanzado hasta la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, donde las organizadoras han previsto la lectura de un manifiesto. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, también interviene en el acto.

La movilización ha reunido a miles de ciudadanos, muchos de ellos portando banderas de Ceuta, Melilla, Canarias y España en una jornada marcada por los llamamientos a la unidad y la defensa de las fronteras españolas. Han acudido a Ceuta para participar en la manifestación personas de Granada, Sevilla o Málaga.

"Un caballa nunca se rinde", "Ceuta unida jamás será vencida", "Europa escucha, Ceuta está en la lucha", "Menos promesas, más soluciones" o "De esta tierra caballa no nos moverán" han sido algunos de los lemas coreados durante el recorrido.

Los manifestantes también han reclamado que se respeten los derechos de los ciudadanos de la ciudad autónoma, con consignas como "Dónde están mis derechos?", y han insistido en que la frontera sur de España y de Europa debe contar con la protección y el respaldo institucional que consideran necesarios.

Mujeres Caballas, entidad constituida a raíz de la entrada masiva del 30 de julio, ha impulsado esta convocatoria para denunciar lo que considera un ataque a la ciudad, después de que más de 100.000 personas accedieran a Ceuta durante aquella crisis fronteriza, según las cifras manejadas por las organizadoras. La asociación fue también la responsable de la multitudinaria manifestación celebrada en Madrid el pasado 25 de octubre.

La convocatoria ha contado con el respaldo del presidente de la Ciudad y de varios miembros del Gobierno autonómico, así como de los candidatos del PP y Vox al Congreso y al Senado por Ceuta de cara a las próximas elecciones generales.

Antes del inicio de la marcha, una de las organizadoras, la enfermera Elisabeth Muñoz, ha expresado su satisfacción por la respuesta ciudadana y ha animado a quienes seguían la convocatoria desde otros puntos del país a sumarse. "Toda España tiene que saber que España está con Ceuta y que un caballa nunca se rinde", ha manifestado.

Muñoz ha augurado que la movilización volvería a ser "algo histórico" y ha reconocido que la organización todavía no había podido contabilizar la participación llegada desde la península. "Todo esto ha sido un trabajo ingente. No paramos, no nos da tiempo a más ni a sumar. Quizá la semana que viene podamos hacer cálculos, pero ahora mismo todo nos sobrepasa", ha explicado.