Más de 300 agentes se sumarán a la UIP tras las "exigentes" pruebas: uno de cada tres abandona durante la formación - POLICÍA NACIONAL

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 305 efectivos de la Policía Nacional se incorporarán próximamente a las Unidades de Intervención Policial (UIP), los conocidos como 'antidisturbios', tras superar las "exigentes" pruebas de los diferentes cursos de especialización. "Uno de cada tres policías abandona durante el período de formación", ha recordado el Ministerio del Interior.

"Todos ellos destacan por su nivel de exigencia: solo concluyen la formación el 66,8 por ciento de los aspirantes", ha señalado Interior al hacer balance del periodo de formación, que se desarrolla, principalmente, en el Centro de Prácticas Operativas de "La Enira", en Linares (Jaén).

De los 22 aspirantes que iniciaron el Curso de Dirección y Mando, doce completaron el programa de ocho semanas. Por su parte, el de Coordinación y Mando, establecido en seis semanas, lo concluyeron 22 de los 29 subinspectores iniciales.

En el más numeroso, dirigido a la Escala Básica, 22 oficiales y 608 policías fueron convocados a las pruebas. Finalmente, 16 oficiales y 384 policías comenzaron el curso, que solo culminaron, tras cinco semanas de formación, nueve oficiales y 271 agentes. Asimismo, entre las aspirantes que han logrado culminar la formación con éxito se encuentran 15 mujeres: una inspectora, una oficial de policía y trece policías.

REFERENTE INTERNACIONAL

Los alumnos, además del programa teórico-práctico en "La Enira", han realizado ejercicios con fuego real en Úbeda o prácticas sobre el terreno en situaciones reales como encuentros deportivos.

El Ministerio del Interior ha destacado que la UIP es un "referente" tanto en sus cursos como en seminarios internacionales, por lo que, además del personal de Policía Nacional, han participado en los cursos de especialización de la unidad dos comisarios de la Policía Portuguesa, efectivos de las Fuerzas Armadas españolas y cuatro policías forales de Navarra.

"La colaboración internacional es una línea estratégica de la Policía Nacional y se ha incrementado con la participación en cursos de especialización en diferentes países de Europa, Iberoamérica y África", ha indicado.

Además, en 2025 por primera vez la UIP ha desplegado un contingente de 25 efectivos, al mando de una inspectora, jefa del Grupo Operativo, durante la celebración de la Eurocopa en Alemania.

FURGONETAS NUEVAS Y MEJORAS EN MATERIAL

A lo largo de este año, la UIP ha renovado la totalidad de sus furgonetas, tras la recepción de los últimos 120 vehículos UNIPOL F8 el pasado mes de octubre. Asimismo, se espera recibir a lo largo de 2026, entre otros materiales, 24 vehículos 4x4 y el nuevo chaleco integral de protección que aúna la protección balística y la protección antidisturbios, ha recordado Interior.

El próximo 29 de diciembre, la UIP cumplirá 36 años de vida como referente internacional en la gestión de masas y orden público. La unidad ha participado en todos los grandes acontecimientos ocurridos en España en los últimos años, además de la dana de Valencia o, recientemente, en la Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo.

Para visibilizar el trabajo de la UIP, el Ministerio del Interior ha estrenado este martes la tercera entrega de la tercera temporada de la serie documental 'Desde el Interior'.