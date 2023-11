Más de 7000 personas en el segundo día consecutivo de protestas en Ferraz, blindada por un fuerte cordón policial

La concentración se ha dirigido por Gran Vía hasta el Congreso de los Diputados



MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 7000 personas, según datos de Delegación del Gobierno, se han congregado por segundo día consecutivo en la calle Ferraz, donde se ubica la sede nacional del PSOE, con un fuerte cordón policial de efectivos de la UIP y lanzando proclamas contra el Gobierno por sus pactos con los independentistas y la ley de amnistía.

La Policía, equipada con cascos desde el primer momento, ha procedido a cortar el acceso en la calle Ferraz, Buen Suceso y parte de Marqués de Urquijo evitando así acceder a la sede nacional socialista.

Entre cánticos de "España no se vende, España se defiende", "Puigdemont a prisión" o "que te vote Txapote" se han congregado a las 19.00 horas los manifestantes, pese a que la convocatoria estaba convocada en redes a las 20.00 horas.

A la congregación se ha sumado el líder de Desokupa, Daniel Esteve, junto a decenas de seguidores que se han unido a los allí presentes. Asimismo, han asistido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el diputado de Vox, Manuel Mariscal o la diputada Rocío de Mer.

Como este lunes, los manifestantes han lanzado insultos contra la Policía Nacional tachándoles de "cobardes" frente a las vallas de protección que estaban dispuestas, y gritando "contra los moros no tenéis cojones", al tiempo que les han animado a apoyar la protesta.

Alrededor de las 20.00 horas en la esquina de Ferraz con la calle Marqués de Urquijo se han producido encendidos de bengalas rojas coreando al unísono frases contra la izquierda como "puto rojo el que no bote", "Pedro Sánchez hijo de puta" o "Pedro Sánchez, vamos a por ti".

En primera línea de la congregación y separados por vallas de la Policía Nacional, se han agrupado afiliados a la formación ultra España 2000 con una gran pancarta en la que se leía "España no se vende. Resistencia social", un punto donde ha habido tensión con otros manifestantes contrarios a las proclamas nazis que proferían estos manifestantes.

Además, la líder del grupo neonazi Bastión Frontal, Isabel Medina Peralta, se ha subido junto con otro chico al techo de un quiosco de tabacos haciendo el saludo nazi y portando una bandera con la cruz de Borgoña.

La parte más tensa de la noche ha comenzado alrededor de las 21.15 horas cuando los asistentes han lanzado huevos a la prensa y a la Policía Nacional además de botellas de cristal que han impactado contra los furgones policiales, que se han puesto en preaviso avanzando lentamente hacia las vallas y con las porras en la mano. También han apuntado con un láser verde a los profesionales de los medios de comunicación para impedirles su trabajo.

También helicópteros de la Policía Nacional han supervisado desde el aire la congregación que, por el momento, no deja detenidos.

Los manifestantes han mostrado una gran pancarta en la que se leía "España no paga a traidores. Amnistía no" o "la Constitución destruye la nación" escrita en una bandera de España. Entre otros cánticos se han escuchado a lo largo de la tarde "Marlaska terrorista" o "España es cristiana y no musulmana" y también otros dirigidos al Rey, como "Felipe masón, defiende tu nación".

DIVISIÓN EN LA PROTESTA

Un grupo de manifestante ha dirigido sus protestas contra los pactos del PSOE y los independentistas catalanes hacia la Gran Vía de Madrid y el Congreso de los Diputados, ante un fuerte dispositivo policial que ha bloqueado el acceso a la sede socialista de Ferraz para garantizar la seguridad.

Algunos de los asistentes congregados en redes sociales han comenzado la concentración a las 19.00 horas en el Parque del Oeste y se han desplazado a Ferraz. Poco antes de las 20.00 horas, se han trasladado hacia la Gran Vía para dirigirse al Congreso de los Diputados, rodeados de un fuerte cordón policial de efectivos de la UIP. Se han congregado en Neptuno después de que la Policía blindase los alrededores de la Cámara Baja.

Posteriormente, el mismo grupo ha regresado por Gran Vía para volver a protestar en la calle Ferraz, donde la multitud ha abarrotado Marqués de Urquijo entre gritos mientras la Policía mantenía acordonada la sede del PSOE.