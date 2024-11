Mazón reclama al Gobierno los 31.000 millones para las ayudas por la DANA: "No es una cifra ni un capricho"

Cree que las medidas anunciadas por el Ejecutivo central son "insuficientes" y el Consell trabaja para que se "amplíen y mejoren"

VALENCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno de España los más de 31.000 millones de euros solicitados para las ayudas a afectados por la DANA y para hacer frente a la reconstrucción de la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que esta cantidad no es "una cifra" ni algo fruto de una "improvisación", ni "mucho menos un capricho", sino un cálculo "riguroso" de los técnicos para "empezar a recuperar" el territorio tras el temporal.

Esta recuperación, ha esgrimido, "no podemos hacerla solos", sino que en la Comunitat Valenciana "necesitamos al Gobierno" y que este "no abandone a su suerte" a los valencianos. Por ello, ha reclamado los 31.000 millones de euros para hacer frente a los costes de reparación de infraestructuras y el tejido productivo.

"No son una cifra, son la puerta que le falta a una casa, el vehículo que falta para poder ir a trabajar (...) a las personas que lo han perdido todo", ha recalcado, durante su comparecencia este viernes en Les Corts para dar cuenta de la gestión de la DANA.

Por otro lado, ha reclamado también 2.091 millones de euros que la Unión Europea concedió a España el marco del plan de recuperación en junio de 2021, concretamente en la partida para preservación del litoral y recursos hídricos, "la lucha contra las inundaciones". "Unos fondos que --ha denunciado-- no han sido utilizados durante todo este tiempo y que pueden ser determinantes a la hora de encauzar barrancos y construir defensas hídricas que ya deberían estar hechas".

Asimismo, ha avanzado que la Generalitat solicitará la activación del PERTE de Digitalización del Agua, "dotado con 3.060 millones de euros y que se aprobó hace demasiado tiempo, en marzo del 2022". "Necesitamos poder contar con tecnologías ya existentes y aplicándose ya en otras cuencas, como la del Ebro, para convertir la foto fija de las lluvias en una proyección precisa de caudales que anticipe cómo, cuándo y dónde va a avanzar la ola de una arriada", ha recalcado.

Mazón ha subrayado que la Comunitat Valenciana necesita esta tecnología "para que el día de mañana, cuando llueva en Chiva, nos pueda anticipar con tiempo suficiente para reaccionar, con tiempo suficiente para tomar medidas", o para saber "cuánta agua llegará y cómo, por ejemplo, a Paiporta y a qué hora".

"NO ES PARA PONER A PRUEBA A NADIE"

"Es evidente que precisamos de mucho dinero, pero también es verdad que cada euro que se destina a la Comunitat Valenciana se devuelve al conjunto de España multiplicado por diez. Un dinero que no es para poner a prueba a nadie, tampoco al Gobierno, sino para que el pueblo valenciano no viva a prueba los próximos 20 años. Unos fondos para que la Comunitat Valenciana no esté al otro lado de la ventanilla del Gobierno", ha defendido.

En este contexto, ha mostrado el compromiso "total" del Consell con la recuperación de la Comunitat Valenciana tras la DANA. "Estamos comprometidos para estar mejor preparados para futuras catástrofes climáticas. Comprometidos con el imperativo de atender y cuidar a cada miembro de nuestra Comunidad", ha subrayado.

Como muestra de ello, Mazón ha mencionado el plan "extraordinario y ambicioso" puesto en marcha con el Consell que incluye 136 medidas "orientadas a la recuperación económica, social, estructural y ambiental de Valencia y de toda la Comunidad Valenciana" y que se ha remitido al Gobierno para trabajar ambas instituciones "de manera conjunta".

"Hemos de saber trabajar juntos en la recuperación económica y social de nuestra tierra, los ciudadanos no entenderían otra cosa", ha reivindicado el jefe del Consell, que ha señalado que todas estas medidas "buscan no solo restablecer la normalidad, sino crear una infraestructura resiliente, asegurar el bienestar de todos y ofrecer las herramientas necesarias para que cada sector afectado pueda retomar su actividad con dignidad y con fortaleza".

Se trata de un plan, ha aseverado, que nace de "la voluntad y la esperanza de miles de valencianos": "Es una hoja de ruta para la recuperación y una garantía de que nadie será olvidado en el proceso". E incluye, ha hecho hincapié, ayudas directas de apoyo a los municipios para "reconstruir cada comunidad afectada", algo "esencial" que permite "acceder a los recursos necesarios para responder de inmediato a la emergencia".

"EL PUEBLO VALENCIANO NO PIDE FAVORES, PIDE JUSTICIA"

En definitiva, ha reivindicación que la "recuperación de nuestros pueblos, industrias y la vuelta a la normalidad" para las miles de familias afectadas por la DANA "no puede depender únicamente de los recursos de una Administración regional", en este caso la Generalitat Valenciana, algo que considera "obvio". "Son las manos y los recursos de todos los que harán posible una recuperación completa y justa", ha avisado.

Por esta razón, ha argumentado que la colaboración entre instituciones en estos momentos "no debería ser algo que debamos solicitar o negociar", sino que, a su juicio, debería "fluir de manera natural como la respuesta de un Gobierno sensible y consciente de su papel en el bienestar de los ciudadanos".

En este punto, ha querido "dejar claro" que la Generalitat Valenciana "hemos estado, estamos y estaremos siempre abiertos a colaborar y a trabajar de la mano" con el Gobierno central y con "cualquier institución que desee sumar esfuerzos en la reconstrucción de nuestra comunidad". "Valoramos profundamente el respaldo que podamos recibir y confiamos en que llegue de manera contundente como respuesta a la gran necesidad que enfrentamos", ha expresado.

"Porque el pueblo valenciano no pide favores, pide justicia. Pide un respaldo que es justo y merecido en un gran momento de necesidad", ha advertido el jefe del Consell, que ha apelado a afrontar esta situación "juntos". "La solidaridad es el motor de nuestra recuperación y confiamos en que todos, sin excepción, se comprometerán de manera plena y efectiva con el bienestar de los valencianos y las valencianas", ha expuesto.

"DECISIÓN Y TRANSPARENCIA"

En esta línea, ha mostrado el "compromiso firme" del Consell, que ha defendido que actúa "con decisión y transparencia" y asegurándose de que "cada medida y cada recurso se traduzca en un impacto real para quienes más lo siguen necesitando".

Así, ha recalcado que, en su opinión, en este momento y ante esta situación "no hay espacio para divisiones" porque ahora "es el momento de demostrar la grandeza de un país que apoya a todas sus regiones con igual dedicación". "Agradecemos el esfuerzo de todos aquellos que ya han contribuido a esta causa y confiamos en que los recursos que aún se necesitan no se hagan esperar", ha expuesto.