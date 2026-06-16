Mercedes González informó a Marlaska hace un año de que Leire Díez le pidió restituir al guardia civil del 'caso Koldo'

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, comparece ante la Comisión de Interior, en el Senado, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). Mercedes González comparece en el Senado para informar y responder a los grupos parlame - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, informó hace un año a su superior, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que había tenido un encuentro con Leire Díez, a la que se refirió como una militante del PSOE, según fuentes gubernamentales.

En concreto, le comunicó que le había pedido que repusiera en su puesto al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, detenido en el 'caso Koldo', y que la directora del Instituto Armado había rechazado tal pretensión.

Hasta el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) remitido al juez del 'caso Leire Díez', el ministro había negado tajantemente que González se hubiera reunido con la llamada 'fontanera del PSOE' ni con ninguna otra persona de la presunta trama. En el Gobierno, no obstante, consideran que el titular de Interior no ha mentido en ningún momento porque, sostienen, siempre se ha referido a reuniones oficiales en el despacho de González.

En Interior contaban con un registro de entrada y salida de las personas que han acudido a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y en ese listado no aparece la exmilitante socialista, investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por participar en una presunta trama para influir en causas judiciales contra el PSOE y por instigar a González a expedientar a los agentes de la UCO que llevan a cabo las pesquisas.

La propia Mercedes González ha rechazado de plano que ni ella ni el ministro hayan mentido, según dijo este martes durante su comparecencia en el Senado en la comisión del ramo. Admitió que se vio en dos ocasiones con Díez y ésta le llegó a pedir "retornar a su destino" al comandante Rubén Villalba, algo que "rechazó de plano", según ha indicado en la Cámara Alta.

Sin embargo, ha asegurado que "en ningún momento habló de nada relacionado con investigaciones en curso de la Guardia Civil", ha negado su participación en ninguna trama y ha restado importancia a su relación con la investigada. "Nunca he tenido una reunión con Leire Díez, he tomado dos tés, porque yo no tomo café", ha señalado.

Según la UCO, hubo al menos tres reuniones entre septiembre de 2024 y abril de 2025 en las que Díez habría conseguido "instigar" a que González "iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

MARLASKA NEGÓ QUE MINTIESE

El pasado 5 de junio, preguntado por la prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid), el ministro del Interior rechazó que hubieran mentido sobre los encuentros que mantuvo González y Díez, remitiéndose a una conversación que había tenido con la directora general de la Guardia Civil.

"Lo que me dijo ella y para mí es lo importante, es que no tuvo ningún contacto con Leire en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama", aseguró Marlaska, que calificó de "absolutamente graves" las gestiones de la exmilitante socialista para interferir en causas judiciales. "A todos nos repugna", llegó a decir.

MONCLOA APLAUDE LA COMPARECENCIA DE GONZÁLEZ

Asimismo, fuentes de Moncloa consideran que la comparecencia de González en el Senado ha sido "fantástica" y con ella se demuestra que el Gobierno da explicaciones y no tiene nada que esconder.

A su juicio, ha quedado acreditado que el Ejecutivo no hizo nada indebido y todas las actuaciones que se llevaron a cabo entran dentro de la normalidad.