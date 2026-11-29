Una persona vota durante las elecciones generales, en el Iradier Arena, a 29 de noviembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Hoy 29 de noviembre se celebran en España las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La primera mesa electoral en comunicar su constitución este domingo ha sido la instalada en el Polideportivo Municipal de Burriana (Castellón), que lo ha hecho a las 8.00 horas en punto, mientras que el municipio riojano de Villarroya, que ha vuelto a ser el primero en cerrar sus urnas, se ha quedado sin batir su propio récord por un voto emitido por correo que ha retrasado unos minutos la votación.

Así lo ha explicado la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, durante una comparecencia en el Centro de Datos instalado en Ifema Madrid, en la que ha repasado algunas de las anécdotas registradas durante el inicio de la jornada electoral.

Villarroya, localidad situada a unos 63 kilómetros de Logroño, ha vuelto a ser la primera de España en completar la votación de todos los integrantes de su censo electoral y cerrar sus urnas. Sin embargo, la presencia de un voto por correo ha impedido que pueda superar su propio récord de rapidez, al demorar unos minutos su cierre pasadas las 09. 35 horas, según ha confirmado el alcalde, Salvador García, a Europa Press.

La localidad de Rioja Baja contaba en esta ocasión con nueve electores -tres más que en los anteriores comicios-, de los que ocho se encontraban desde las 08,00 horas en el lugar de votación -tres de ellos ejerciendo sus cargos como mesa electoral-.

Por otro lado, tres miembros de mesas electorales con discapacidad auditiva han solicitado intérpretes de lengua de signos para poder ejercer sus funciones durante la jornada. Se trata de mesas ubicadas en Astillero (Cantabria), Leganés (Madrid) y Murcia capital.

Asimismo, un colegio electoral de Barbate (Cádiz) tendrá que prolongar media hora el horario de votación por cuestiones "meramente logísticas", según ha informado Crisóstomo, que ha insistido en que no se trata de una incidencia de gravedad.