Mil juristas, incluidos diputados Sumar, defienden en la UE la amnistía y tachan de "minoría intolerante" a opositores

Archivo - El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de mil juristas que han apoyado el manifiesto 'Por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia', entre ellos el ex juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón y diputados de Sumar, han remitido cartas a las instituciones y autoridades de la UE donde defienden la futura ley, al tiempo que advierten de que sus detractores son "una minoría intolerante" que busca "desestabilizar el país" porque no ha aceptado el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio.

Según ha informado Izquierda Unida (IU) en un comunicado, han remitido cartas a los presidentes de la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y Koen Lenaerts, respectivamente, entre otros dirigentes comunitarios como el comisario de Justicia, Didier Reynders.

Los firmantes quieren "dejar constancia ante las instituciones españolas y europeas de que son muchas las personas profesionales del Derecho que no dudan de la legalidad de la institución de la amnistía en nuestro sistema constitucional" y que ésta "también forma parte de la legislación europea".

En este sentido, inciden en "el arraigo de esta medida en la legislación de buena parte de Estados de la UE" y apuntan que "muestra de ello son las leyes de amnistía existentes en Francia, Portugal, Italia o Suiza, así como la utilización de esta institución jurídica en otros países europeos como Alemania".

A su juicio, "esa ley serviría para normalizar la relación entre Cataluña y el resto del Estado tras una larga crisis política que ya dura una década". "También creemos que una ley de amnistía ayudará a normalizar la convivencia entre todas las personas que viven en España", añaden.

Así, aunque entienden que "puedan existir profesionales del Derecho que legítimamente se opongan a una hipotética ley de amnistía", trasladan que "la mayor oposición manifestada hasta ahora procede de una minoría intolerante e irrespetuosa con la democracia que no acepta los resultados de las pasadas elecciones generales y que utiliza una hipotética ley de amnistía como excusa para desestabilizar el país mediante desordenes públicos y acciones violentas".

Exponen que, si bien "el Derecho no es una ciencia exacta y siempre puede estar sujeto a interpretaciones", "el riguroso trabajo de las cámaras legislativas es normalmente controlado en los estados de derecho por mecanismos de control constitucional, en nuestro caso por el Tribunal Constitucional".

"Este será el órgano judicial que ante cualquier duda decidirá sobre la constitucionalidad de una hipotética ley de amnistía que apruebe el Poder Legislativo haciendo uso de sus legítimas facultades", indican.

Y recuerdan que "la joven democracia española nació hace 45 años gracias a una amplia ley de amnistía que eliminó cualquier sanción o posibilidad de sancionar por conductas de carácter político o conexas". "Desde entonces los y las demócratas de España tienen el mandato de resolver mediante el diálogo político los conflictos que se producen a consecuencia de la confrontación política propia de cualquier democracia", reivindican.

LA CARTA DE REYNDERS

Junto a la carta, remiten el manifiesto, al que en los últimos días se han sumado más de mil juristas, entre ellos Garzón, el magistrado de la AN José Antonio Mora, diputados de Sumar como Jaume Asens y Enrique Santiago, el diputado de los 'comunes' Gerardo Pisarello, el abogado del 'procés' Jaume Alonso-Cuevillas --que llegó a representar al ex presidente catalán Carles Puigdemont-- o la ex vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez.

Además, el comunicado difundido por IU pone de manifiesto que Reynders, "perteneciente a la familia liberal europea, dirigió hace unos días oficialmente un escrito a los ministros de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y de Justicia, Pilar Llop, para pedirles explicaciones sobre una ley que aún no está registrada y reclamando 'información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista'".

La formación política enfatiza que "Reynders envió su misiva tras recibir con anterioridad una carta impulsada por la organización conservadora Citizens Pro Europe con una copia de la declaración que suscribían unos 300 profesionales manifestándose contra de la ley de amnistía por 'inconstitucional' y contraria al Estado de Derecho".