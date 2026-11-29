Archivo - El presidente de la República Argentina, Javier Milei - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha felicitado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal, por su victoria en las elecciones en España, donde ha celebrado que ha ganado la libertad y que los españoles le han dicho "basta al socialismo empobrecedor" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La libertad avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo", ha festejado el mandatario argentino, felicitando a Feijóo y al PP por su victoria y a su "amigo" Abascal por el "gran resultado" de Vox.

"Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad", ha destacado Milei, para quien en estas elecciones "España le dijo basta al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez".

"Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo", ha remachado en un mensaje en la red social 'X', que ha rematado con su sempiterno "¡viva la libertad carajo!".

También se ha sumado a las felicitaciones el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. "Felicito a Feijóo, a mi amigo Abascal y a sus partidos, el PP y Vox, por la victoria contundente de la derecha española" en las elecciones de este domingo, ha escrito en su perfil en la red social 'X'.

"España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de Sánchez", ha celebrado el presidente colombiano, para quien "vuelve a brillar la luz en España". "¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!", ha rematado el político ultraderechista.