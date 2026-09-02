Miles de ceutíes salen a la calle en la ciudad autónoma y reciben a Vivas al grito de "Tú sí eres nuestro presidente"

Decenas de personas durante una concentración para protestar por las consecuencias de la crisis migratoria, a 2 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). La concentración se ha convocado con motivo de la celebración del Día de Ceuta. Más de 260 localidade - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de ceutíes se han echado a la calle este miércoles para reivindicar la defensa de Ceuta y lanzar un mensaje contundente: "Ceuta no se vende". La marcha, convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con motivo del Día de Ceuta, ha reunido a ciudadanos de todas las culturas, que también han reclamado la dimisión del delegado del Gobierno.

A la espera de las cifras oficiales que puedan proporcionar los organizadores o las autoridades, las primeras estimaciones sitúan por encima de los 20.000 ceutíes la participación en una movilización que ha congregado a ciudadanos de toda la ciudad y de diferentes culturas.

Desde pasadas las 18:30, las calles del centro de la ciudad se han llenado de ciudadanos vestidos mayoritariamente con camisetas blancas, algunas de ellas con lemas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", y portando banderas de España, de Ceuta y de la Unión Europea.

La marcha ha comenzado a las 19:00 horas desde el conjunto monumental de las Murallas Reales, donde se han concentrado inicialmente más de 5.000 personas. Desde allí, los manifestantes han avanzado hacia el centro de la ciudad mientras han coreado consignas como "Delegado, dimisión", "Ceuta no se vende", "Ceuta se defiende" o "Un caballa nunca se rinde".

Los asistentes también han lanzado gritos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una movilización marcada por las reivindicaciones en defensa de la ciudad y por el malestar expresado durante las últimas semanas en las calles de Ceuta.

VIVAS, RECIBIDO ENTRE APLAUSOS

Uno de los momentos más destacados de la concentración se ha producido con la llegada al punto de partida del presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Los manifestantes le han recibido al grito de "Tú sí eres nuestro presidente", mientras numerosos ciudadanos se han acercado a él para estrecharle la mano, saludarle o agradecerle su defensa de Ceuta.

Vivas ha recorrido parte de la marcha rodeado de ciudadanos, que han aprovechado su presencia para trasladarle personalmente su apoyo.

La movilización se ha dirigido posteriormente hacia las puertas del Palacio Autonómico, donde la Ciudad ha organizado un acto en el que varias personas han dado lectura a un manifiesto en defensa de Ceuta. La marcha continuará después hasta las puertas de la Delegación del Gobierno.

La manifestación ha sido convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) con motivo del Día de Ceuta y ha contado con la adhesión de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE.

Sin embargo, el secretario general de los socialistas ceutíes y delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, no ha participado en la marcha. Los ciudadanos han reclamado su dimisión durante las distintas movilizaciones celebradas a lo largo del último mes.

Pérez Triano sí se ha comprometido a recibir a los organizadores de la convocatoria en la Delegación del Gobierno. La organización ha anunciado que acudirá a este encuentro con un documento que pretende entregar al delegado.