El ministro de Exteriores francés insta a vacunarse antes de viajar a España

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha apelado a la "prudencia" en las vacaciones de este verano y ha exhortado a los ciudadanos que quieran viajar a España a vacunarse, un "excelente consejo" en opinión de su homóloga Arancha González-Laya, con la que se ha reunido en Madrid.

Ambos han comparecido en rueda de prensa en plena polémica por las palabras del secretario de Estado de Asuntos Europeos galo, Clément Beaune, que el jueves desaconsejó viajar a España y Portugal por la expansión de los contagios de coronavirus.

Le Drian no ha utilizado los mismos términos que su compañero de Ministerio, aunque sí cree que es momento de llamar "a la prudencia, a la vigilancia, a la responsabilidad", sin descartar que puedan adoptarse "medidas adicionales" en el futuro en caso de que sea "necesario".

"A los franceses que deseen ir a España o Portugal de vacaciones, vacúnense. La vacuna es la puerta de entrada a España", ha declarado Le Drian, que ha atribuido los reiterados mensajes a una "voluntad de protección sanitaria" y no a un "proteccionismo turístico".

Por su parte, Laya ha coincidido en que en la situación actual el mensaje debe ser "prudencia, vacunación y certificado de vacunación, en ese orden". Ambos han defendido, de hecho, la importancia del documento pactado entre los Veintisiete para facilitar la movilidad y que ya está en vigor.

La ministra española cree que "no hay que subestimar las situaciones", pero sí "analizarlas de forma objetiva". En este sentido, ha apostado por trabajar para que haya "una movilidad ordenada" este verano: "Lo importante ahora es no precipitarse, no es tomar medidas en pánico".

"No hay razón para pedir a nuestros ciudadanos que anulen sus vacaciones en España, sobre todo si están vacunados", ha apuntado la ministra, que ha marcado distancias entre esta ola de contagios y las anteriores, ya que el aumento de la incidencia no está disparando las hospitalizaciones y los fallecimientos.

Laya ha rehusado que se pueda imponer un control sistemático de los certificados en la frontera terrestre con Francia, ya que entiende que aunque dicho documento tiene que ser verificado, también debe hacerse "de manera proporcionada", "garantizando la seguridad pero también la movilidad".

La jefa de la diplomacia española ha subrayado que el turismo representa un 13 por ciento del PIB en el caso de España y entre el 11 y el 12 por ciento en el de Francia. "Si somos capaces de ordenar la movilidad y darle la seguridad que necesita (...) podremos garantizar que el turismo siga siendo un motor para la recuperación", ha añadido.

RELACIONES CON "MUY BUENA SALUD"

En líneas generales, Laya considera que las relaciones entre España y Francia gozan de "muy buena salud", como habría quedado de manifiesto en la cumbre celebrada por sus respectivos líderes políticos, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, a mediados de marzo.

También Le Drian opina que ambos gobiernos comparten "puntos de vista muy cercanos" en muchos temas, algunos de los cuales se habrían abordado este viernes. En la agenda de la reunión han figurado temas como el Sahel, Libia, Líbano o América Latina.

En relación al Sahel, el ministro galo ha reiterado el giro político anunciado por Macron, que contempla el fin de la operación militar Barkhane. París cree que es momento de una reconversión y de ampliar alianzas: "No nos vamos a retirar del Sahel, pero vamos a tener un modelo de intervención diferente".

Le Drian también se ha referido las dificultades para venir a España de los padres de la menor de cinco años que falleció a finales de junio cuando viajaba en una patera rumbo a las islas Canarias. Los padres se encuentran en situación irregular en territorio galo.

El ministro ha admitido que se trata de "un drama humano" que acarrea al mismo tiempo "complejidades jurídicas". "No puedo solucionar la complejidad jurídica a través de la emoción", pero "voy a intentar solucionarlo de la mejor manera posible", ha prometido.