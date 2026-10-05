Los ministros, convencidos de que los españoles elegirán al PSOE el 29N frente a la "involución" de PP y Vox

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ministros del ala socialista del Gobierno han salido en tromba para secundar la disyuntiva a la que ha expuesto el presidente, Pedro Sánchez, a los españoles con el adelanto electoral al 29 de noviembre, mostrándose convencidos que volverán a elegir al PSOE para seguir avanzando en lugar de apostar por la "involución" que proponen PP y Vox.

"Se acabó el ruido. Hemos gobernado. Hemos avanzado. Y el 29N vamos a seguir haciéndolo", ha sostenido la ministra portavoz y titular de Inclusión, Elma Saiz, en un mensaje en 'X'. "La buena política es la que ilusiona y moviliza por lo que de verdad importa: vivienda, derechos, justicia social. Nos vamos a dejar la piel, porque merece la pena", ha defendido.

También se ha mostrado convencido de la victoria el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha acompañado su mensaje en redes con una foto del libro de Quinto Tulio Cicerón 'Breviario de una campaña electoral'. "Un clásico. Como un clásico es que Pedro remonte y deje a PPVox (des)compuestos y sin Gobierno", ha afirmado.

El titular de Presidencia se ha permitido incluso hacer un "spoiler" augurando que "el 29N el PSOE será primera fuerza porque la ciudadanía votará a los que les defienden frente a los que, si pueden, les hacen daño".

Para el titular de Transportes, Óscar Puente, la "disyuntiva" es "votar con V de vivienda o con B de buitre", mientras que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que "es hora de elegir" el país que quieren los españoles "frente la indignidad de los áticos, la dignidad de las calles; frente a la involución, más derechos".

Para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la cita con las urnas "hay dos opciones: seguir avanzando en derechos para la mayoría social o poner el futuro del país en manos de aquellos que traicionan al pueblo y solo trabajan para quienes más tienen". "Nos lo jugamos todo", ha advertido, asegurando que "vale la pena seguir luchando" y prometiendo que el Gobierno se va a "dejar la piel".

En la misma línea se ha expresado el titular de Industria, Jordi Hereu. "Avanzar o retroceder. El 29N está en juego seguir ampliando derechos y transformando España o dejar que una derecha retrógrada nos haga retroceder", ha advertido, asegurando que irán "a por una mayoría progresista".

"O con la gente, o con los buitres. Por la vivienda, la sanidad, la educación... por tu Estado del bienestar. Vamos a las urnas para seguir avanzando con más fuerza", ha escrito a su vez la ministra de Vivienda, mientras que para la de Educación, Milagros Tolón, "la elección está clara: democracia progresista frente a retrocesos de derechas. Educación frente a la bronca y los insultos".

"A ganar Pedro Sánchez", ha escrito a su vez la ministra de Ciencia, Diana Morant, para quien el Gobierno ha "demostrado que se puede" y ahora va "a por más".