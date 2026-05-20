Ministros de Sumar y Podemos denuncian tortura y trato vejatorio a activistas tras el vídeo del ministro hebreo Ben Gvir

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sumar Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Ernest Urtasun (Cultura) han acusado de "trato vejatorio" y "tortura" el trato dado por Israel a los activistas de la flotilla a Gaza tras el vídeo publicado en redes por ministro israelí Itamar Ben Gvir.

Así, han pedido a la Unión Europea (UE) que actúe contra Israel mientras que Podemos también ha instado al Ejecutivo a responder de una "puñetera vez" ante esta "agresión inhumana".

A través de un mensaje en la red social Bluesky, Bustinduy ha afirmado el vídeo que ha subido Ben Gvir "presumiendo de torturar a centenares de activistas contra el genocidio" es la "enésima prueba documentada de los crímenes de guerra del gobierno genocida de Israel".

"¿Qué más necesita la UE para sancionarles? ¿Cómo es posible esta impunidad y esta vergüenza?", se ha cuestionado el titular de Derechos Sociales.

Por su parte, Urtasun ha denunciado que estas imágenes documentan "un trato vejatorio e inaceptable hacia los miembros" de la flotilla a Gaza. "El Gobierno de España no va a ignorar este comportamiento miserable", ha agregado para exigir la liberación de los activistas y que Israel "se disculpe públicamente", además de acometer el cese definitivo de "la violencia y los abusos" en Gaza.ç

"IMAGINAN LO QUE HACEN CON PRESOS PALESTINOS"

Mientras, la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha criticado que este vídeo expone que Israel trata de forma "inhumana y violenta a las personas que ha secuestrado por llevar ayuda a Gaza".

"Imaginad lo que le hacen a los presos palestinos ¿Va el Gobierno de España o Europa a hacer algo frente a este acto de agresión a ciudadanos y barcos europeos?", ha enfatizado.

A su vez, la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ha insistido en que el trato a los activistas de la flotilla es "degradante e inhumano", para preguntarse a qué espera el Gobierrno y Europa para "actuar de una puñetera vez".

ENRIQUE SANTIAGO: LAS AUTORIDADES SIONISTAS SON "FASCISTAS"

Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha censurado que Israel exhiba "a los secuestrados como piezas de cacería".

"Los deshumanizan, maltratan y torturan", ha alertado para alertar que "lo peor" es la "pasividad de la comunidad internacional ante estos crímenes que dejan a las autoridades sionistas como lo que son: piratas, secuestradores y fascistas".