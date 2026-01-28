Los ministros Torres y Planas junto a Montero acudirán al funeral por las víctimas de Adamuz este jueves en Huelva

Archivo - (I-D) El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los integrantes del Gobierno que acudirán a la misa funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se celebra este jueves 29 de enero en Huelva son la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y también los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres y Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Montero ya había anunciado en la víspera que acudiría pero ahora fuentes de Moncloa han confirmado que Torres, y Planas estarán en el funeral católico que se celebra a las 18 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.

Planas es diputado del PSOE por Córdoba en el Congreso de los Diputados y Montero es la líder de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Este funeral está organizado por la diócesis de Huelva y también acudirán los Reyes, Felipe VI y Letizia, según confirmó la Casa Real esta misma semana.

El Gobierno y la Junta de Andalucía, además, promueven un homenaje de Estado, de carácter laico, que en principio estaba previsto el 31 de enero pero finalmente quedó aplazado por las dificultades de algunos familiares de las víctimas para acudir, según explicaron ambas administraciones.

No obstante, algunos familiares expresaron públicamente su negativa a acudir a este acto y lanzaron acusaciones contra el Ejecutivo central por el accidente del pasado 18 de enero, el más grave de la alta velocidad en España.