Montero afirma que el Gobierno arropará a las víctimas en la misa funeral y afea al PP "empañar" el acto

Archivo - La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero,en una imagen de archivo de una comparecencia. - María José López - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes desde Bruselas que el Gobierno estará "donde tiene que estar, arropando a las víctimas" del accidente de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, por lo que asistirá a la misa funeral en Huelva, al tiempo que ha afeado al Partido Popular que quiera "empañar" el acto por pedir que no acudan miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"El Partido Popular se ha empeñado en empañar este funeral religioso, que va dirigido a arropar a las víctimas y a sus familiares. Estamos escuchando palabras como provocación, incluso llamamientos por parte de portavoces del Partido Popular para que no acudamos al funeral religioso", ha criticado Montero en declaraciones a la prensa.

La vicepresidenta, que asistirá al funeral religioso pero no ha aclarado qué otros miembros del Gobierno le acompañarán, ha defendido que el Ejecutivo estará "siempre al lado de las familias, arropándolas", pero también tomando medidas como el paquete de ayudas a las víctimas por gastos derivados del accidente.

En este contexto, Montero ha pedido "empatía" y ha llamado al "espíritu de Adamuz", en referencia a la solidaridad, ayuda y generosidad que ofreció la localidad en los primeros momentos del accidente.

"La tolerancia no entiende ni de colores de raza, ni entiende de signos políticos, ni entiende de clases sociales", ha afirmado la política andaluza, para después reivindicar el "espíritu de Adamuz" para que "cada uno desde su idea, su pensamiento", contribuya a la convivencia y "no se utilice el dolor de las víctimas para crear mayor confrontación o crispación".

"Todos tenemos que manifestar a las familias nuestro ofrecimiento, disponibilidad y nuestra empatía", ha razonado, después de confirmar que el Gobierno "estará" en la misa funeral, acompañando a los Reyes y a las autoridades de la Junta de Andalucía y locales que deseen acompañar a las víctimas.

De este modo, Montero ha insistido en afear las posiciones del PP y que, incluso en actos religiosos, haya que "escuchar algunos de los comentarios que portavoces del Partido Popular están refiriendo al Gobierno para que no acudan".

"No entiendo cuál es su interés, pero sí le digo que es, desde luego, reprochable que algunos utilicen el dolor, utilicen la tragedia que tenemos para intentar crear mayor crispación", ha continuado.

En este contexto, ha insistido en apelar a la contención u que los partidos políticos dejen de lado las "disputas" cuando se trata de abordar cuestiones graves como el accidente ferroviario de Adamuz y dejen que las "protagonistas" sean las víctimas.