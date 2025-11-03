La Miss Asturias vinculada a Ábalos niega que el exministro le echara "una mano" para acceder a la empresa Logirail

Claudia Montes, Miss Asturias +40 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. - GABRIEL LUENGAS | EUROPA PRESS

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Claudia Montes, Miss Asturias +40 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos, ha negado este lunes desde el Senado que el exdirigente socialista o el exasesor ministerial Koldo García le echaran una "mano" para acceder a la sociedad mercantil Logirail, aunque ha precisado que si hablaron de "colocarla" lo hicieron a sus "espaldas".

"No soy consciente de ello, la empresa hace poco ratificó que valoraron mi experiencia laboral y que yo era apta para el puesto", ha sostenido Claudia Montes en su declaración ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Según ha relatado, comentó a Ábalos, en calidad de "amiga o compañera militante", que estaba buscando trabajo y que no encontraba nada, a lo que el exministro le respondió mandándole un enlace donde podía entrar a ver los puestos que había y si cumplía los requisitos.

De hecho, en base a sus palabras, Ábalos le recalcó que se apuntara solo en las ofertas acordes a sus requisitos. Luego le llamó por teléfono para comentarle que había tres empresas que estaban creciendo "muchísimo" y necesitaban muchos trabajadores, y una de estas sociedades es Logirail.

Ante esto, Claudia Montes decidió enviar su currículum a la sociedad Logirail y posteriormente la llamaron, negando que Koldo García o Ábalos estuvieran detrás del proceso, y si lo hicieron fue a sus "espaldas".