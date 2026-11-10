La mitad de las entidades privadas subvencionadas suspenden en transparencia y las empresas obtienen la peor nota

Archivo - Concepción Campos Acuña, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno - CONGRESO - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Algo más de la mitad de las entidades privadas perceptoras de subvenciones siguen suspendiendo en transparencia y las empresas figuran como las más incumplidoras, seguidas de las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales, según el ranking elaborado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

En concreto, durante este año, el Consejo ha analizado las páginas web y portales de transparencia de 125 entidades privadas elegidas aleatoriamente que tienen obligaciones de publicidad activa por haber recibido subvenciones o ayudas.

Según la ley, deben cumplir los parámetros de transparencia las entidades privadas que reciban en un año ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Para la evaluación de este año se ha elegido a 125 entidades que han percibido más de medio millón de euros anuales.

Aunque hay grandes diferencias según la entidad, el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) medio del conjunto ha mejorado en 13,1 puntos desde 2025, pero el Consejo recalca que sigue siendo "insuficiente", pues se queda en un 47,5%.

FEDERACIONES DEPORTIVAS Y FUNDACIONES, LAS MEJORES NOTAS

Por tipología de entidad, tienen mejor nivel medio de cumplimiento las federaciones deportivas (63%), seguidas de fundaciones privadas (51,4 %), mientras que el peor nivel medio corresponde a asociaciones (35,2%), ONG (38,3%) y empresas (32,1 %).

Las entidades que han seguido las recomendaciones que les ha formulado el Consejo durante el proceso de evaluación mejoran sustancialmente su nivel de cumplimiento, y 27 entidades alcanzan un ICIO superior al 80%, mientras que 70 (el 56%) no alcanzan ni el 50%.

Para obtener el dato del ICIO, el Consejo revisa si las entidades publican en sus páginas web las informaciones a las que están obligadas y si lo hacen adecuadamente.

Siete de cada diez entidades analizadas disponen de un portal de transparencia en su web institucional. Llama la atención que 23 entidades que ya fueron evaluadas por el Consejo en 2025 siguen sin habilitar uno, pese a las indicaciones en ese sentido dadas por la autoridad independiente encargada de velar por la transparencia en España.

NO SE ACTUALIZAN LOS DATOS

Las informaciones obligatorias que menos publican las entidades analizadas son la descripción de la estructura organizativa y el perfil y trayectoria profesional y las retribuciones de sus máximos responsables, así como las informaciones relativas a contratos y convenios suscritos con administraciones públicas.

En cuanto a la calidad de la información publicada, los problemas más frecuentes son la falta de la fecha en la que esta se revisó o actualizó, y la publicación en formatos no reutilizables.

Sólo hay 27 entidades que obtienen un ICIO superior al 80%, y cinco de ellas alcanzan pleno cumplimiento: la Real Federación Española de Ciclismo, Confederación Plena Inclusión España, Real Federación Española de Golf, Fundación para la Investigación del Clima, Fundación Santa María la Real.

Estos datos suponen un avance respecto a la evaluación 2025, cuando solo cuatro de las 82 entidades evaluadas ese año (el 4,9%) se situaron por encima de ese umbral. Asimismo, 14 entidades tienen más de un 90% de ICIO.

El Consejo recuerda a las que siguen incumpliendo que deben hacerlo y también aprovecha para recalcar que, pese a sus peticiones para que se modifique, la vigente Ley de Transparencia y Buen Gobierno no prevé un régimen sancionador ni atribuye a este órgano potestades coercitivas para garantizar la plena observancia de los mandatos legales.