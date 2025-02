Mohamed Houli, en prisión por el 17-A, acusa al CNI de "dejar" que el imán de Ripoll montara la célula yihadista

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mohamed Houli Chemlal, uno de los condenados por los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, ha acusado al CNI de "dejar" que el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, montara la célula que terminó atentado en Cataluña.

"El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imam y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza", ha dicho al inicio de su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

"Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", ha añadido Mohamed Houli, único superviviente de la explosión en la casa de Alcanar.

Los grupos le han preguntado qué pruebas puede aportar para sostener esta acusación, en línea con la conocida como teoría de la conspiración, a lo que ha dicho: "Las pruebas no las tengo que buscar yo".

El terrorista ha comparecido en persona y esposado ante los comisionados, obligando a un despliegue de policías armados en la sala. El presidente de la comisión de investigación ha explicado que se ha decidido este formato por ser decisión del juez de vigilancia penitenciaria.

