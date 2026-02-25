Moncloa publica los documentos desclasificados del 23-F

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). El Gobierno afronta una nueva sesión de control con temas de actualidad sobre la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha informado que será a partir de las 13.00 horas de este miércoles cuando se publiquen en la web de Moncloa los documentos desclasificados del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado a primera hora de la mañana el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero, por entender que ya no suponen un "riesgo para la seguridad y defensa del Estado".

Se trata de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", según explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

El acuerdo publicado en el BOE es para "desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado" del 23-F. Y se hace a propuesta de los ministros de: Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de la ministra de Defensa, y del ministro del Interior.

En el texto, de tres páginas, se alega que los años pasados desde el intento de golpe de Estado --cuyos autores fueron definitivamente condenados por un delito de rebelión militar por el Tribunal Supremo en la sentencia del 22 de abril de 1983-- permiten que la información referente a estos hechos se desclasifique "sin generar ningún riesgo real y presente".