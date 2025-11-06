Moncloa responde de nuevo a Junts con "mano tendida" y asegura que trabaja "sin demora" para cumplir sus compromisos

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno insiste en tender la mano a Junts, después de que la formación independentista anunciase este jueves que bloqueará todas las iniciativas del Gobierno e impedirá la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Reitera que trabaja "sin demora" para que se cumplan todos los compromisos pactados con los de Carles Puigdemont.

"Mano tendida, siempre", trasladan fuentes de Moncloa, que aseguran que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios" que estén dispuestos a mejorar la vida de los ciudadanos, "en Cataluña y en el resto de España".

El Gobierno responde de este modo después de que este mismo jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, formalizase la ruptura con Sánchez que adelantó la semana pasada, anunciando enmiendas a la totalidad a todas las leyes que presente el Gobierno, su voto en contra a las que ya están en tramitación y su negativa a apoyar unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada" sentenció Nogueras en una comparecencia en el Congreso acompañada de los otros seis diputados de Junts, cuyos votos son imprescindibles para que el Gobierno pueda aprobar cualquier iniciativa.

La dirigente independentista, ha recriminado al presidente del Gobeirno que todavía no haya explicado como piensa gobernar sin el apoyo de su partido, una semana después de que Junts anunciase su decisión de romper con el PSOE.

Desde Moncloa, reiteran que cumplen sus compromisos, "siempre lo hemos hecho", aseguran, incidiendo en que aquellos que dependen en exclusiva de ellos "o bien se han cumplido o se encuentran en vías de hacerlo".

Respecto al resto de compromisos, "que no dependen en exclsuiva del Gobierno, trabajan "sin demora" para que se cumplen, apuntan.