Díaz reta a Junts a tumbar los permisos por defunción y dice que a Cataluña le sienta muy bien el Gobierno

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 6 de noviembre de 2025, en Madrid

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves el impacto económico que han tenido las políticas del Gobierno en Cataluña y ha preguntado a Junts si, acorde al bloqueo que han anunciado para toda la actividad legislativa del Gobierno, también van a tumbar medidas como la ampliación de los permisos por defunción de función.

Díaz ha comparecido en la Comisión de Trabajo del Congreso momentos después de que Junts haya formalizado su ruptura con el Gobierno con el bloqueo de las leyes en trámite y futuras, incluidos los Presupuestos.

A pesar de ese panorama, la vicepresidenta ha desglosado en la comisión algunas de las iniciativas que pretende llevar a cabo su departamento, como una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la ampliación de los permisos retribuidos en caso de fallecimiento de un familiar hasta los diez días.

"HAN PERDIDO LA MAYORÍA"

En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha preguntado a Yolanda Díaz cómo pretende llevar a cabo esas medidas. "Han perdido la mayoría que posibilitó que usted fuese vicepresidenta segunda (...) ¿Con qué apoyos cuenta, piensa pactar con la derecha del PP o la extrema derecha de Vox?", ha interpelado.

Más tarde, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, también ha preguntado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo cómo va a sacar adelante toda su actividad legislativa si en el Parlamento hay una mayoría absoluta (PP, Vox y Junts) que está en su contra.

En la réplica, Yolanda Díaz ha recordado al diputado Cervera que el Ministerio de Trabajo está trabajando con sindicatos y patronal para la reforma para ampliar los permisos por defunción y por cuidados paliativos y le ha preguntado si cuando esta medida llegue al Congreso su grupo parlamentario va a rechazarlo.

CIFRAS RÉCORD EN CATALUÑA

Asimismo, Díaz ha subrayado en su intervención que en la actualidad que desde que el Gobierno de coalición echó a andar hay más empresas en Cataluña, la productividad media de la comunidad autónoma duplica a la española y en la región hay 545.000 autónomos, una cifra récord.

"Me va permitir decir que el Gobierno de coalición le sienta muy bien a Cataluña", ha remachado Díaz, quien ha reprochado a Junts que han sido ellos y no Sumar quien se ha sumado en algunas votaciones a PP y Vox para "perjudicar a la clase trabajadora".

A pesar del choque de declaraciones, Yolanda Díaz ha agradecido a la formación independentista que en su momento votara a favor de la ampliación de los permisos parentales y que, pese al bloqueo, prevea votar favorablemente a algunas normas que se encuentran ahora en tramitación, como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela o las ayudas para los enfermos de ELA.

JUNTS CENSURA QUE EL GOBIERNO NO HA CUMPLIDO

En un segundo turno de intervención, Cervera ha espetado a Díaz que él no es el compareciente y no es quien tiene que responder a preguntas. Al mismo tiempo, ha censurado que el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos firmados en la investidura y ha criticado que decir que a Cataluña le sienta bien el Gobierno "es una de las afirmaciones más atrevidas" que ha podido escuchar.

Para zanjar el debate, Yolanda Díaz ha insistido en remarcar que la comunidad autónoma ahora mismo tiene una tasa de paro del 8,1%, cuenta con 222.600 contratos temporales menos y ha aumentado en 466.000 el número de personas ocupadas.

"Si no le parecen buenos estos datos, no representa a la Cataluña que es trabajadora, que es muy grande, representa a la Cataluña que es pequeña, que especula y no paga impuestos", ha concluido.