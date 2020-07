Monedero cree que Podemos ha pagado el precio de "desangrarse" a cambio de centrarse por entrar al Gobierno

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de Podemos y recién nombrado director del Instituto 25 de Mayo del partido morado, Juan Carlos Monedero, ha explicado este lunes que los malos resultados en las elecciones autonómicas, las últimas, las de Galicia y País Vasco, tienen que ver con que la formación morada "ha dedicado el grueso de sus energías a entrar en el Gobierno", y eso le ha llevado a "desangrarse, al no estar presente en los territorios".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios, antes de participar en los Cursos de Verano que organiza la Universidad Complutense en El Escorial y, en concreto, en el que ha preparado la Vicepresidenta segunda que lidera Pablo Iglesias junto al mencionado Instituto 25M de Podemos sobre 'La Agenda 2030: el gran reto mundial de la década'.

Según Monedero, de los dos grandes premisas iniciales con las que surge Podemos, que eran "entrar en el Gobierno y construir una organización que pudiera apoyar las transformaciones", sólo se ha visto satisfecha la primera parte, y ahora "queda pendiente la segundas.

No obstante, el exidirigente y ahora director del 'think tank' de Podemos cree que Podemos ya se ha puesto en marcha, en la Tercera Asamblea Ciudadana de mayo, para fortalecerse como organización. Además, ha celebrado que gracias a que se han centrado en entrar en el Gobierno, se han podido tomar medidas durante la pandemia, como el ingreso mínimo vital, que no se hubieran adoptado si gobernar el PSOE "con la derecha" o la derecha directamente.

"Creo que la gente va a darse cuenta de que menos mal que Unidas Podemos llegó al Gobierno de España, aunque sea pagando el precio de abandonarse a sí misma y no tener implantación en los territorios, cosa que ya se ha empezado a poner en marcha, porque era una reflexión obligatoria", ha resumido.

Así, ha asegurado que "Podemos no está dedicándose a hacer mucha publicidad de lo que ha logrado en el Gobierno, confiando en que el amor, con amor se paga", y en que "la gente se va a dar cuenta de que por vez primera hay comportamientos que se deben estrictamente a que está ahí Unidas Podemos", y a que "ha sido capaz de dialogar con la parte de izquierda que siempre ha estado en el PSOE aunque no siempre ha sido mayoritaria".