Monica García asume el mal resultado de la izquierda, celebra el de CHA y defiende la fórmula del arraigo territorial

La ministra de Sanidad, Mónica García, la diputada de Sumer, Tesh Sidi, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha admitido que la izquierda no ha obtenido un buen resultado en las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón, pero ha celebrado el ascenso de Chunta Aragonesista (CHA) y ha defendido el modelo del arraigo territorial como el más cercano a los problemas de los ciudadanos.

En declaraciones en el Congreso antes de participar en unas jornadas sobre la fiscalidad y el empleo en la era de la inteligencia artificial, García ha resumido que las elecciones en Aragón han dado como resultado "un nuevo patinazo" del PP porque no sólo ha perdido escaños --en concreto dos respecto a 2023--, sino que le ha dado "más oxígeno a la ultraderecha", en referencia a Vox, que ha duplicado de 7 a 14 sus diputados.

"No sabemos dónde está la derecha moderada en nuestro país porque está siendo absolutamente comida por la ultraderecha, y esto es lo que vamos a ver en todas y cada uno de las elecciones a las que nos presentemos", ha lamentado García.

Dicho esto, la ministra ha asumido que los partidos de la izquierda en Aragón no han obtenido un buen resultado puesto que el PSOE se ha dejado cinco escaños por el camino respecto a los comicios de 2023, Podemos ha desaparecido del Parlamento autonómico y la coalición de IU con Sumar se ha limitado a salvar los muebles al mantener el único escaño que poseían.

"LA POLÍTICA SE JUEGA EN EL TERRITORIO"

Así las cosas, García sostiene que cada una de estas formaciones tendrá que hacer una reflexión y que desde Más Madrid, "como una fuerza que está arraigada en el territorio", celebra en este caso el "importante" ascenso de CHA, que también ha duplicado sus escaños de tres a seis.

Una subida que, a su juicio, demuestra que "la política se está jugando en el territorio" y que las fuerzas arraigadas en el mismo, como CHA en Aragón o Más Madrid en la Comunidad de Madrid, son las que conocen "realmente" los problemas de sus ciudadanos.

Preguntada sobre qué reflexión hace Más Madrid como parte de Sumar en el fracaso de la izquierda en Aragón, García tan sólo respondido que en esa coalición hay "muchas fuerzas progresistas" que han hecho que se revalide el Gobierno progresista en España y ha insistido en su apuesta por la fórmula del arraigo territorial. "Éste es nuestro modelo, el modelo que habla a la gente, que habla a la vida cotidiana y que le propone soluciones arraigadas en el territorio", ha zanjado.