El Senado capta a Javier Arenas (PP) fumando un váper en su escaño y él lo niega: "Bajo ningún concepto"

El secretario general del PP en el Senado, Javier Arenas, fumando desde su escaño.- SENADO

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El 'número dos' del PP en el Senado, Javier Arenas, ha sido captado este martes inhalando un váper en su escaño del hemiciclo mientras se estaba desarollando el Pleno de la Cámara Alta, algo que, sin embargo, ha sido negado por el protagonista diciendo que "bajo ningún concepto" estaba fumando, aunque ha aclarado que tiene que revisar las imágenes.

Ha ocurrido en torno a las 17.30 horas de este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, cuando el senador del PP Enrique Ruiz Escudero ha dirigido una pregunta a la ministra Mónica García.

Cuando estaba respondiendo Mónica García, Javier Arenas ha aparecido por detrás en el plano que estaba mostrando la realización y ha sacado de su bolsillo un cigarrillo electrónico y lo ha inhalado, mientras que una compañera de la bancada 'popular' le ha avisado de que justo le estaban enfocando.

Ante esto, el 'número dos' del PP en el Senado ha vuelto a introducir el cigarrillo electrónico del bolsillo y se ha puesto la mano tapándose la boca para expulsar el humo.

Al ser preguntado en los pasillos del Senado por si estaba fumando, Javier Arenas ha repetido hasta en dos ocasiones que "bajo ningún concepto", aunque ha dicho que tendrá que revisar las imágenes.

La ministra Mónica García ha reaccionado en una publicación en 'X', recogida por Europa Press, en la que le pregunta si efectivamente estaba con un cigarrillo electrónico a sus espaldas mientras interviene.

"Es un mal gesto a la ministra de Sanidad. Se lo perdono, pero haga caso a su compañera del PP en dejarlo. Puede consultar con su médico de atención primaria", ha añadido García.