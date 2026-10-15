Mónica García pide salir del "bucle" y defiende que Más Madrid ha hecho todo lo posible para facilitar un acuerdo

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La ministra de Sanidad, Mónica García. Archivo.
La ministra de Sanidad, Mónica García. Archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press
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Actualizado: jueves, 15 octubre 2026 14:54
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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha apelado a "salir ya del bucle" en el que se encuentra la izquierda alternativa de cara a las elecciones generales y ha reivindicado que Más Madrid han hecho "todo" para facilitar un acuerdo sobre las lista de Madrid.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación cuestionada por las negociaciones sobre posibles coaliciones electorales, a falta de que se cierre el plazo este viernes para registrarla, y sobre el estado de las conversaciones entre las distintas formaciones, con Podemos y Frente Amplio distanciados.

García ha aseverado que hay que "salir del bucle" --expresión que han empleado los 'morados' para condicionar la unidad a la celebración de primaria-- y ha defendido que Más Madrid "ha hecho todo" para facilitar el acuerdo y que así lo revela el hecho de que se acordara por todos los partidos de Frente Amplio proponer a Emilio Delgado como cabeza de lista de la capital.

"Ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo, salir del bucle y empezar a hablar de lo que importa", ha zanjado.

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