Montero asegura que se "arrepiente de haber confiado" en Vicente Fernández: "En aquel momento no había indicios"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, atiende a los medios. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que se "arrepiente de haber confiado" en el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y ha defendido que "nadie" le advirtió de las presuntas actividades de Fernández tras su etapa en el cargo.

"Cuando una persona te falla te arrepientes de haber confiado, pero en aquel momento no había ningún indicio, todo lo contrario, era número uno de su promoción, abogado del cuerpo de abogados de la Junta de Andalucía, ha sido interventor de la Junta de Andalucía, desde luego el currículum le acompañaba", ha afirmado en una entrevista este lunes en el programa 'Hoy por Hoy' de la cadena Ser.

Asimismo, Montero ha señalado que las actividades investigadas tuvieron lugar "dos años después de que saliera de la SEPI" y ha indicado que las investigaciones apuntan a que Fernández "está metido en todas las salsas".

"Los autos son bastante claros, bastante contundentes", ha subrayado al mismo tiempo que ha indicado que, recientemente, la sentencia del 'caso mascarillas' ha "exculpado" a su antiguo jefe de gabinete.

SU JEFE DE GABINETE: SERVIDOR PÚBLICO IMPECABLE

"No es noticia de que esta persona salga exculpada, porque efectivamente, como veníamos trasladando, no había hecho absolutamente nada. Es otro servidor público impecable", ha reseñado la líder de los socialistas andaluces sobre la exoneración de Carlos Moreno.

En esta línea, Montero ha defendido la "profesionalidad y valores" de la actual presidenta de al SEPI, Belén Gualda, a la par que ha asegurado que "no era consciente" de las posibles irregularidades del entorno de Leire Díez y Vicente Fernández.

"Cualquiera que me conozca sabe que inmediatamente me pongo manos a la obra para averiguar si hay algo que está ocurriendo", ha aseverado y ha señalado que el problema proviene de "un grupo de personas aprovechadas, que no tienen ningún tipo de valores, que se desvían absolutamente de lo que implica trabajar para un gobierno socialista".

Sobre la situación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Montero ha insistido en que "espera que dé las explicaciones que correspondan" y ha reafirmado que el expediente administrativo del recate a la compañía Plus Ultra está "bien confeccionado".

"Se ha visto por delante, por detrás, por todas las instancias, por todas las entidades administrativas. Insisto, a priori, es un expediente que está bien confeccionado y que no tiene ninguna alteración y eso no es óbice para que alguien haya querido comprar o vender influencia y haya trasladado que ha sido gracias a él o a ella", ha señalado.

Ante la situación actual del gobierno central, Montero ha defendido la continuidad de la legislatura y ha insistido en "seguir trabajando para recuperar la confianza de los grupos de la cámara".

"Mientras que haya un proyecto político que pueda mejorar la vida de la gente y que se pueda seguir desarrollando, lo tenemos que hacer por mandato popular", ha subrayado.