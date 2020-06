Montero asegura que las CCAA más afectadas por la Covid-19 recibirán más fondos y que la primera será Madrid

Dice que Navarra y Euskadi no reciben fondos por la menor recaudación por su régimen foral y se sorprende de que Geroa Bai lo pida

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que las autonomías que más han sufrido las consecuencias del coronavirus serán proporcionalmente las que reciban más fondos de los 16.000 millones que el Gobierno va a distribuir y ha asegurado que la Comunidad que más recibirá será la de Madrid.

En una interpelación en el Senado planteada por el PP, Montero ha defendido ese reparto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que en un primer tramo distribuirá 6.000 millones de euros para compensar gastos sanitarios en los que las hospitalizaciones, UCIs y pruebas PCR realizadas pesarán el 65 por ciento.

La ministra ha asegurado que es "imposible" contentar a todas las autonomías porque sus situaciones son dispares pero que los criterios principales tienen en cuenta el impacto de la pandemia, por lo que la Comunidad de Madrid será la que reciba más recursos aunque no ha dado cifras.

"Nada sospechoso de que este Gobierno esté haciendo ningún trato privilegiado con Madrid. Se llama justicia, que este Gobierno administra sin mirar el color político", ha asegurado.

La senadora 'popular' Carolina Agudo ha pedido explicaciones sobre este reparto de los fondos y su destino, porque "la igualdad" es un derecho constitucional y el dinero debe garantizar las necesidades de cada territorio sin cesiones políticas, ha dicho. "¿Puede garantizar que no va a crear regiones de primera y de segunda, ciudadanos de primera, segunda o tercera?", ha reclamado a la ministra, pidiendo explicaciones sobre con quién ha negociado los criterios de distribución.

A su juicio, este reparto es una forma de "enfrentar" a los territorios y ha logrado molestar a los presidentes socialistas. "Como al señor García Page, no sé si lo quieren hundir más, pero las bofetadas que se dan entre ustedes las reciben mis conciudadanos en su cara", ha agregado.

Ante las dudas de la senadora sobre con quién ha negociado el Gobierno este fondo, la ministra le ha respondido que la formación política con la que ha mantenido "conversaciones reiteradas" es el PP, "porque me importa su opinión porque gobierna en Comunidades que me importan tanto como las que gobierna el PSOE", ha agregado.

NAVARRA Y PAÍS VASCO

La ministra ha respondido en el Pleno a otra pregunta de Geroa Bai sobre este asunto, pero en este caso el senador por Navarra Koldo Martínez ha censurado que su Comunidad y el País Vasco no vayan a participar de uno de los fondos previstos, de 5.000 millones, para compensar la caída de la recaudación.

El senador ha asegurado que se trata de circunstancias excepcionales causadas por el coronavirus, que ambas autonomías van a perder ingresos como el resto (unos 800 millones en el caso de Navarra, ha dicho) y que deberían participar de ese reparto.

"Desde la honestidad intelectual --le ha respondido la ministra-- no me puede usted mantener que los criterios para Navarra y País Vasco pueden ser homologables al resto de Comunidades del régimen común. Ustedes tienen un volumen de recaudación con unas figuras fiscales que no tienen el resto. Y se tienen que asumir riesgos, para lo bueno y lo malo".

Montero ha recordado que las comunidades forales recaudan IRPF, IVA y Sociedades y se ha mostrado sorprendida por la reclamación de Geroa Bai, cuando este partido defiende la "singualridad" de ambas Comunidades.

Ha explicado que Navarra y País Vasco sí participarán en los fondos para gasto sanitario (9.000 millones en total) y educación (2.000 millones) y que en este caso sí entiende que puede ser "homologable" la situación de estas comunidades y la del resto.