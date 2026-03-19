Montero confirma que se va a "retrasar" la presentación de PGE porque se dio prioridad a las medidas contra la guerra

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que el Gobierno va a retrasar la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que había prometido aprobar en el primer trimestre del año porque, subraya, se ha dado "prioridad" a la negociación para el real decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán.

En la víspera, la propia Montero ya deslizó que podría superarse esta fecha límite, que había establecido el propio Ejecutivo y el presidente Pedro Sánchez también lo dejó en el aire, haciendo hincapié en la gravedad de la crisis actual y señalando que el Gobierno estaba centrado en gestionarla.

"Se va a retrasar porque el decreto ley que estamos abordando en este momento ha sido prioritario sobre otras negociaciones" ha indicado la 'número dos' del Gobierno y del PSOE en un desayuno informativo organizado por RTVE y la agencia Efe, en referencia al paquete de medidas que se aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

Montero dice que le sorprende la "polémica" respecto al momento concreto en que se vayan a presentar y espera que salgan adelante. "Yo nunca presento los presupuestos sin tener la confianza de que se vayan a aprobar", ha indicado.

En todo caso, ha elogiado que el Gobierno haya sido capaz, dice, de desarrollar sus iniciativas políticas más importantes y de gestionar diversas crisis con los presupuestos prorrogados. "Tiene mucho mérito para un Gobierno con presupuestos prorrogados que no haya sido un problema a la hora de abordar todas las cuestiones que teníamos encima de la mesa", ha apuntado.