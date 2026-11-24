La número 1 de Podemos Irene Montero; durante un mitin de ERC, a 22 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos en las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha admitido hoy que su partido ha cometido errores durante estos años, principalmente en cuestiones internas que le han hecho perder votos, aunque cree que han perdido más por sus "aciertos" en sus posiciones políticas como la defensa del derecho a decidir en Cataluña o los avances feministas.

Montero ha realizado estas afirmaciones durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que además ha defendido que sacarán entre 3 y 5 escaños a pesar de que las encuestas no se los reconocen.

"Hay que reconocer que hemos cometido errores en estos años, los principales, las cuestiones internas", ha señalado la candidata del partido morado al ser preguntada cómo explica que la gente no vaya a buscarles y que están peleando por tener representación en el Congreso.

Montero ha admitido que "ahora no" les buscan los electores, pero lo ha justificado con el hecho de que "las posiciones de izquierdas, para ganar una vez, pierden 100.000 veces". Dicho esto, ha recordado el esfuerzo que les costó a las sufragistas lograr el voto después de salir a la calle, hacer huelgas de hambre o de que les quitaran sus hijos.

"Y lo mismo con cualquier otro derecho", ha exclamado.

En cualquier caso, ha admitido que su partido ha cometido errores por cuestiones internas, por que se ha culpado a Podemos de las escisiones o de "egos" de Pablo Iglesias por querer entrar en el Gobierno.

No obstante, cree que han perdido votos por sus "aciertos" en determinadas posiciones políticas más que por sus errores. "Simplemente por defenderlas con honestidad", ha recalcado refiriéndose al derecho a decidir en Cataluña, cuando el PSOE estaba en el 155, o ir "demasiado lejos" según les han criticado, en "proponer avances feministas contundentes".

Pero cree que también eso es la izquierda, "defender unas posiciones políticas con honestidad y estar dispuesto a pagar el precio político".

ASEGURA QUE SÍ CONSEGUIRÁN ESCAÑOS EL 29N

Al ser preguntada qué va a hacer si no consigue escaño, Irene Montero ha negado que esto vaya a ocurrir: "Es que sí que vamos a conseguir ese escaño, de verdad".

A este respecto, asegura que "el CIS último" les dice que de hecho están "peleando el segundo". Y aunque admite que les dan por muertos no sabe cuántos años y que no es un momento fácil para la izquierda, están peleando por 4 o 5 escaños y cree que van a estar ahí".

"A veces con 4 escaños, como hemos demostrado esta legislatura, se hace más que con 27 o con 120, y que 4 escaños de Podemos, con una movilización muy fuerte de las personas migrantes en la plataforma regularización ya, hemos conseguido una regularización de personas migrantes que ha permitido tener derechos a más de un millón de personas que estaban en nuestro país y no tenían derechos reconocidos", ha apostillado.

En este sentido, ha señalado que prefiere unas "elecciones difíciles con las calles llenas que unas elecciones más fáciles con calles vacías" porque, en su opinión, para avanzar en derechos es indispensable que las calles estén llenas.

En cualquier caso, ha insistido en que las encuestas "no están reflejando los escaños que va a tener Podemos". Y cree que no lo están reflejando porque tratan de "decirle a la gente lo que tiene que votar" y hay una "ola muy grande impulsada por el PSOE y por muchos sectores" que quieren que no exista izquierda autónoma del Partido Socialista.

Lo atribuye a que el PSOE no les quiere en las instituciones porque hacen mucho ruido, incomodan y cogen la pancarta cuando "hay que hablar de cosas serias". Prefieren, asegura, que la izquierda se quede en las calles haciendo huelga de vez en cuando, que para eso ya tienen al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para "gasear bien con gas pimienta y dar buenos palos a los profes en la escuela".

RECUERDA QUE GARCÍA MONTERO FIRMÓ PARA QUE HUBIERA UN GOBIERNO CON CS

También se ha referido a algunos artistas de izquierdas que ayer firmaron un manifiesto pidiendo el voto por el Frente Amplio, pero ha recordado que hay muchos artistas que en diferentes momentos han apoyado al PSOE o a su entorno.

A este respecto, ha recordado al escritor Luis García Montero, del que asegura que en su día firmó "el manifiesto que decía que había que gobernar con Ciudadanos, que hubiese tenido Albert Rivera de vicepresidente". Aunque apostilla que no es que se la tenga "guardada".

Por ello, ha pedido que frente a toda esa avalancha que pide el voto útil, la gente se pregunte "quién se va a atrever a ser implacable con la derecha" porque van a llegar "tiempos muy difíciles".

Dicho esto, ha asegurado que la OTAN está pidiendo que se desmantelen las pensiones y la sanidad para gastar el dinero en armas y cree que este Gobierno del "PSOE y el Frente Amplio" lo está cumpliendo "a pies juntillas".

Dicho esto, ha pasado a criticar al PSOE por aprobar en tres consejos de ministros "en funciones" gastos en Defensa por 30.000 millones más los 36.000 que "ya ha aprobado en la Legislatura".