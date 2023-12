Montero niega ante el PP que los independentistas le hayan pedido la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, ha replicado a una pregunta del PP en el Senado que no le consta por el momento que ninguna formación política haya planteado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la cesión del 100% de la recaudación de los impuestos a las comunidades autónomas.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Montero ha dado respuesta de esta manera a una pregunta de la senadora del PP María Salom, que pedía conocer el criterio del Ejecutivo de Sánchez "respecto a la posibilidad de ceder el 100% de los tributos a las comunidades de régimem común".

"Hasta donde yo sé, salvo que el PP me sorprenda en el día de hoy co una propuesta en este sentido, no conozco ninguna formación política que haya planteado la cesión del 100% de los tributos a las comunidades ", ha contestado Montero a la senadora 'popular'.

Sin embargo, la parlamentaria del PP le ha señalado que el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, firmó un acuerdo con Junts en el que se planteaba la reivindicación de las formaciones independentistas de recaudar todos los impuestos.

MONTERO LE INSTA A ACLARAR SI EL PP LO PIDE

Al respecto, la ministra de Hacienda le ha instado a aclarar si es el PP el que está haciendo la propuesta de que algunas de sus comunidades autónomas puedan disponer del cien por cien de la recaudación de los impuestos.

A su vez, ha censurado las palabras de la senadora del PP en las que hablaba de la ausencia del Gobierno catalán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, alegando que acudió un representante de esta administración y que incluso llegó a tomar la palabra.

"Lo que ocurre es su estrategia de confrontación permanente con Cataluña porque creen que le da rédito electoral y ni siquiera hacen honor a la verdad y se inventan hasta las reuniones que no han ocurrido", ha replicado.

EL ACUERDO ENTRE PSOE Y PP EN FINANCIACIÓN

Asimismo, la ministra de Hacienda ha recordado la reunión que solicitó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, entre otros temas.

Al respecto, ha señalado que si se llega a un acuerdo mañana mismo se podrá traer la propuesta a las Cortes para finalmente reformar este sistema de financiación autonómica.

"Desde que se ha hecho esta propuesta están permanentemente reivindicando que no sean las Cámaras las que hablen de financiación autonómica, sino que se haga en el CPFF (...) donde lo utilizan para decir que 'España nos roba'", ha sostenido.