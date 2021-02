Montero sobre la posibilidad de ser candidata en Andalucía: "Jamás en mi vida política especulo sobre mi destino"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado sobre la posibilidad de ser la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía que "jamás" en su vida política especula "sobre su destino ni sobre ninguna cuestión" y ha asegurado que está "100% dedicada" a su trabajo.

Así lo ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada por si está dispuesta a asumir la responsabilidad de ser candidata en Andalucía y teniendo en cuenta los resultados de Salvador Illa en las catalanas.

"Digo siempre de forma coloquial que yo siempre vivo la responsabilidad, cargo o función que tengo asignada como si me fuera la vida en ello y me fuera a quedar en esa responsabilidad durante un tiempo que me permita cumplir con mi hoja de ruta", ha añadido la titular de Hacienda.

Tras aclarar que en su vida política no especula sobre futuros cargos u otras cuestiones, ha insistido en que está "absolutamente concentrada" en su trabajo como ministra de Hacienda. Además, ha concluido diciendo que se trata de una labor "muy importante en estos momentos".