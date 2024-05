Montero presume de que el independentismo no ganara "por primera vez" en Cataluña y el PP le recuerda que ya lo hizo CS

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presumido de que la amnistía y los indultos "han dado como resultado que por primera vez en la historia de la democracia" ganara las elecciones catalanas un partido no independentista, a lo que la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, le ha contestado recordándole que Ciudadanos fue la lista más votada en Cataluña en el año 2017.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, Montero ha sacado pecho de las medidas del Gobierno en Cataluña, en un primer momento con los indultos a los líderes del procés y posteriormente con la ley de amnistía, algo que, a su juicio, ha permitido la victoria de los socialistas catalanes en las pasadas elecciones.

"Ha dado como resultado que por primera vez en la historia de la democracia ha ganado un partido no independentista en Cataluña y le ha correspondido la obligación de conformar Gobierno", ha proclamado Montero.

Esto ha encontrado su réplica en la portavoz del PP, que ha calificado un "bulo en directo" que Montero dijera que por primera vez en la democracia había ganado un partido no independentista, recordando que Ciudadanos fue el partido más votado en Cataluña en las elecciones de 2017.

EL PP ARREMETE CONTRA EL GOBIERNO

La portavoz de los 'populares' ha cargado duramente contra el Gobierno de Sánchez por la ley de amnistía, la renuncia a presentar los Presupuestos para este año y el conflicto diplomático con Argentina, acusándoles de "utilizar a las mujeres y la igualdad como escudo", a lo que Montero le ha contestado afeándola que "se dedique cada sesión de control" del Senado a "decir mentiras y bulos".

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes, la portavoz de los 'populares' ha preguntado en un primer momento a Montero por la renuncia a presentar las cuentas públicas para este año, aunque ha arremetido contra la ley de amnistía que previsiblemente se aprobará definitivamente este jueves.

En cualquier caso, Alicia García ha arremetido en su intervención contra el Gobierno y contra Montero, acusándola de "filtrar datos de los contribuyentes", a la vez que le ha reprochado "haber propagado bulos" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Desde aquí, la portavoz del PP en el Senado ha lamentado el "ridículo internacional" en política exterior, a raíz del conflicto internacional con Argentina por las declaraciones de su presidente, Javier Milei, contra la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.

"Señora Montero, ¿de verdad cree que Begoña Gómez es una institución española y europea?", ha preguntado Alicia García a la vicepresidenta, acusando al Ejecutivo de Sánchez de "utilizar a las mujeres y la igualdad como escudo".

"DETRIMENTO DE LA CALIDAD DEL DEBATE PÚBLICO"

Por su parte, Montero ha replicado a esta intervención tildándola de "vergonzosa": "Es un detrimento de la calidad del debate público que me va a permitir que no le responda una por una las insidias y póngase después el vídeo porque es una vergüenza".

"Que usted dedique cada día la sesión de control a decir bulos, a decir mentiras, a reconocer, porque no les gusta que por primera vez en la historia el independentismo no haya sacado mayoría en Cataluña, no les gusta, les da coraje porque va contra su política", ha agregado.

En cualquier caso, ha sentenciado que el Gobierno de Sánchez "va a seguir impulsando la convivencia, el crecimiento económico y la igualdad social". "En definitiva, todo aquello de lo que ustedes reniegan, porque somos un gobierno de progreso que trabaja para la mayoría y no para una élite privilegiada como hace el PP", ha finalizado.