Montero, sobre el primer año de Feijóo: "No sé si están soplando las velas del cumpleaños o de su entierro político"

MURCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se ha referido este sábado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuando se cumple un año desde que está al frente del PP, y ha asegurado que no sabe si en el PP "están soplando las velas del cumpleaños o del entierro político" de su líder.

En un mitin en Murcia junto al secretario general del PSRM y candidato a la presidencia de la Comunidad, José Vélez, para apoyar al candidato del PSOE al Ayuntamiento de Murcia, al alcalde José Antonio Serrano, Montero ha criticado la actitud de confrontación del PP en la oposición.

"Los ciudadanos quieren que todos vayamos remando en la misma dirección para resolver sus problemas, pero hay muchos en el PP que viven del humo, porque no quieren que se escuche la política útil, la que practica Pedro Sánchez", ha señalado.

"Nos meten en el mismo saco y lo que quieren es que parezcamos todos los políticos inútiles", ha añadido. Pero la realidad, ha dicho, que el PSOE practica las "buenas políticas" que defiende la mayoría de la gente. Así, ha citado la aprobación el pasado jueves de la reforma de las pensiones, la ampliación el pasado martes de la excepción ibérica, que la inflación del mes de marzo sea la segunda más baja de la zona europea, el cumplimiento de déficit, que la vacuna española contra la Covid haya sido autorizada en Europa o los acuerdos alcanzados con la Iglesia para quitarle beneficios fiscales en pos de la mayoría.

"Mientras, ¿qué hace el PP? ¿Dónde está el señor Feijóo?, que hoy cumple un año desde que llegó a Génova", se ha preguntado. La ministra cree que no les gusta la reforma de las pensiones "porque a ellos les gusta la de 2013, la que las subía un 0,25 por ciento, frente a la del Gobierno de Pedro Sánchez, del 8,5 por ciento". "Prefieren que la gente se tire a la calle como ocurre en Francia", ha añadido.

Montero también ha criticado la posición del PP respecto a los "vientres de alquiler", o su opinión sobre el aborto, del que dijo que "no era un derecho fundamental", "pero lo yo que creo que es "fundamental reconocer ese derecho a las mujeres".

DOS MODELOS PARA ABORDAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD

Para Montero, hay dos modelos de abordar las construcción de una sociedad o de entender la política. "Una la del PP, que cuando hay una crisis se produce un deterioro de los salarios o de los servicios públicos", y que "rescataron a unos pocos frente a la mayoría de este país", ha dicho en relación al rescate de la banca.

Y otro el modelo de Pedro Sánchez y del PSOE, del que ha destacado la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral "que lucha contra la temporalidad" o la puesta en marcha de la protección de los mayores de España, "un Gobierno que no ha tenido otro interés que proteger este país", ha subrayado.

La ministra ha acusado al PP de pretender, con la crisis de Ucrania, "que le vaya mal a este gobierno para llegar ellos a La Moncloa, por eso han votado que no a todo, a pesar de la que está cayendo", aunque ha defendido, "están inhabilitados para gobernar".

Como ejemplo ha citado el caso de la Región de Murcia, "a la que le han llegado 19.000 millones de euros más en los últimos cinco años, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que los últimos cinco años de Mariano Rajoy".

Montero, que se ha mostrado convencida de que el PP y Vox pactarán en las próximas elecciones, se ha mostrado sorprendida de que los 'populares' se erijan como los garantes de las políticas de igualdad, "pero nadie podrá negar que los avances sociales en este país han venido de la mano de los socialistas".

"Nuestras madres y abuelas no llegaron, no porque no tuvieran talento, es porque no se les dejó formarse y ocupar el lugar que merecían ocupar", ha subrayado, para criticar que el PP siga sin entender la defensa de esa igualdad en las instituciones y en la vida. "Ellos que han votado en contra de todo eso", en relación a las políticas igualitarias, "dicen que son ellos los que defienden los derechos de las mujeres".

"QUÉ ALEGRÍA ENTRAR EN UNA CIUDAD EN LA QUE SE RESPIRA DIGNIDAD"

En clave regional, Montero ha tenido palabras para el alcalde José Antonio Serrrano, "que alegría entrar en una ciudad como Murcia, en la que se respira dignidad, calidad democrática, porque lo primero que uno que tiene que venerar es el espacio público, lo que los ciudadanos eligen libremente, y no se puede gestionar ese interés colectivo si no se piensa en la mayoría social", ha dicho en relación a los anteriores gobiernos del PP.

"Se trata de eso, se llama que todos avancemos, se llama construir convivencia y clima político que permita hablar de lo que importa: el empleo, la educación, la seguridad, la limpieza" y en el Ayuntamiento de Murcia "hemos avanzado mucho en eso en estos dos años".

"Los ciudadanos de Murcia saben que significa que esté en el Ayuntamiento el PP, con sus intereses para unos pocos, o un mandatario socialista", ha subrayado Montero, que no tiene dudas que eso lo reconocerán los ciudadanos en las elecciones de mayo.

Sobre Pepe Vélez, candidato a presidir la Región de Murcia, ha dicho que no perderá ni un minuto cuando llegue al Gobierno, porque "llevamos trabajando mucho en una nueva Murcia", para que "todos se sientan orgullosos de lo que les une, no solo la gente de Bien que le gusta al PP, sino de todos. Eso es lo que tiene Pepe en la cabeza".

La ministra ha afirmado que Murcia "tiene que aprovechar el tren que está pasando por España, el tren de la modernidad del Gobierno de España", aprovechar la digitalización, una nueva mirada verde, potenciar la agricultura ecológica o la industrialización, lo que contrasta "con el modelo de explotación y especulación que el PP ha desarrollado en Murcia hasta agotarla".

Y es que, según ha dicho, "los problemas que surgen en el Mar Menor, surgen un modelo cortoplacista, un modelo al que no le importó que iba a ocurrir con nuestras reservas naturales, que permite satisfacer el interés de unos pocos". "Murcia tiene que diversificar, decidir cuáles son las áreas por las que apostará, el Gobierno regional no puede perder el tiempo todo el día confrontando con el Gobierno de España".