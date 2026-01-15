Montero rechaza el concierto económico de Junts y dice que las CCAA del PSOE esperaban "más" del plan de financiación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado a Junts que se replantee su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómico, aunque le ha advertido de que rechazará su reivindicación de un concierto económico para Cataluña. Asimismo, ha admitido que las regiones socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias esperaban "más" de la propuesta del nuevo sistema.

Así se ha pronunciado Montero en declaraciones a los periodistas desde el pasillo del Senado sobre las peticiones que ha lanzado a Junts al Gobierno si quiere su apoyo al nuevo modelo de financiación autonómica.

En este contexto, la ministra Montero ha dicho que confía en el diálogo, ha reivindicado el modelo que presentó ayer a las comunidades y cree que la propuesta también es "buena" para Cataluña.

Dicho lo cual, Montero ha precisado que si Junts decide finalmente plantear alguna cuestión, que sean reivindicaciones "asumibles" por parte del Gobierno. "Junts sabe lo que el Ejecutivo no va a hacer, lo he dicho siempre y lo he declinado en todas las entonaciones, entonces tienen que ser realistas y ver exactamente que es lo que nos quieren pedir para apoyar el modelo", ha agregado.

Asimismo, ha insistido en que le parece "muy complicado" que Junts no apoye este modelo que inyecta más dinero a Cataluña, aunque ha recalcado que el concierto económico que ellos reclaman "no es ni va a ser": "Espero que tengan un sentido de realidad en el sentido de que si quieren tener un nuevo modelo, pues tendrá que apoyar con las incorporaciones que no alteren el sentir global".

UN JUEGO DE EXPECTATIVAS

Al ser preguntada por el rechazo de dos regiones del PSOE, Montero lo ha achacado a que Asturias y Castilla-La Mancha esperaban más de la propuesta de financiación autonómica. "Esto siempre es un juego de expectativas", ha proclamado.

Según ha añadido, lo que plantean las comunidades es una "expectativa" de mayor crecimiento, aunque cree que nadie "discute" que el planteamiento que realizó ayer a las comunidades "es mejor" que el actual modelo de financiación autonómica.

"Y es mejor porque la diferencia de financiación por habitante se reduce, cuando eso se produce y ya los saltos entre cada posición no son tan altos no es tan importante el orden, es mucho más importante cuánto dinero se juega uno con la siguiente comunidad autónoma. Eso se ha reducido", ha sentenciado.

AHORA O NUNCA

En su opinión, el PP "ha dado la consigna de decir no" al nuevo modelo de financiación. "La apariencia de que las comunidades autónomas no querían el modelo es un dictado de Génova", ha valorado Montero, que también ha dicho que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo "no puede estar permanentemente demonizando cualquier actividad que pueda beneficiar o no a Cataluña" puesto que, bajo su punto de vista, eso es una conducta "infantil".

Montero ha subrayado que "nunca" se van a dar "mejores condiciones para reformar el modelo de financiación" de las que hay ahora. "O el modelo se reforma ahora, o ya les digo que las comunidades autónomas no van a contar con un nuevo modelo de financiación en los próximos 5 o 10 años. Y esto es un drama para los servicios públicos", ha avisado.

Aunque ha afirmado que "nadie pierde" con la iniciativa del Ejecutivo, la vicepresidenta sí ha reconocido que "cada uno aspira a posiciones de máximos", aunque ha pedido a los territorios que prioricen el "refuerzo" de los servicios públicos, la "reducción" de las diferencias entre las regiones y el "aumento" de los recursos para todos.